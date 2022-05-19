Аграрії залучили пільгових кредитів на 28 мільярдів

Станом на 18 травня 11 317 аграріїв отримали кредитів на суму 28,1 млрд грн, із яких за програмою портфельних гарантій 80% – 18,63 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

За попередню добу було залучено 858 млн грн, за тиждень – майже 4 млрд грн кредитних ресурсів.

Відповідне фінансування надається для проведення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9". Його отримують аграрії, що підпадають під визначення с/г товаровиробника. Максимально можлива сума кредиту – 60 млн грн під 0% із гарантією від Уряду України на рівні 80%.

Понад 1 млрд грн уже залучили аграрії 11 областей. Так, до Кіровоградської області (3,67 млрд грн), Київської (2,8 млрд грн), Вінницької (2,49 млрд грн), Одеської (2,29 млрд грн), Дніпропетровської (2,27 млрд грн), Волинської (1,72 млрд грн), Полтавської (1,7 млрд грн), Львівської (1,61 млрд грн) приєдналися Тернопільської (1,22 млрд грн), Хмельницької (1,23 млрд грн) та Черкаської (1,11 млрд грн).

Програму "Доступні кредити 5-7-9" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР виділить 53 млн євро на кредити українським аграріям.