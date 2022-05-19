СБУ виявила схему продажу волонтерської допомоги за участі чиновників Черкаської ОВА і фірми Бродського

Служба безпеки України задокументувала спробу незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

Як повідомляє прессцентр СБУ, ці бронежилети було виготовлено в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мали передати на потреби оборони.

"Але замість безкоштовної передачі бронежилетів українським захисникам причетні чиновники намагались продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. Завдяки втручанню СБУ, в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції", – йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що наразі тривають слідчо-оперативні дії з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

Перед цим об’єднання "Львівський оборонний кластер" (ЛОК) заявило про те, що в мережі "Епіцентр" продають бронежилети з плитоносками їхнього виробництва, виготовлені не для продажу. Амуніція мала бути безкоштовно передана для потреб військових.

Своєю чергою в преслужбі "Епіцентру" заявили, що цю продукцію для продажу офіційно постачало ТОВ "Група Венето".

"В середині квітня цього року "Епіцентр" підписав договір на постачання бронежилетів виробництва ТОВ "Група Венето". При цьому постачальник надав компанії всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ "Епіцентр К" правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами", – запевняють в компанії.

Мережа також оголосила, що знімає з продажу всю продукцію від цього постачальника та призупиняє усі взаємовідносини з цим контрагентом до завершення результатів розслідування.

Водночас в "Групі Венето" постачання бронежилетів не спростовують, однак заявляють про початок внутрішнього розслідування.

"За ініціативою засновників ТОВ "Група Венето" за вказаним фактом розпочало внутрішнє розслідування. Окрім того, з метою встановлення істини, службові особи ТОВ "Група Венето" співпрацюють з правоохоронними органами... У разі підтвердження негативної інформації яка поширюється в ЗМІ, всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві компаніх.

Черкаська ОВА також заперечує свою причетність до продажу бронежилетів, про які йшлося в заяві СБУ, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram.

"Черкаська обласна військова адміністрація отримала у березні та квітні (двома партіями) від однієї з громадських організацій гуманітарну допомогу – тисячу тканинних чохлів для бронеплит (плитоносок), не бронежилетів. Вони були передані, відповідно до договорів відповідального зберігання, на одне з комерційних підприємств Черкас", – написав Табурець.

За його словами, це підприємство, відповідно до укладених договорів, мало виготовити бронеплити для цих чохлів зі спеціального металу, наданого ОВА.

"Надалі готові засоби захисту, надані цим підприємством, у зазначеній кількості були передані в підрозділи ЗСУ, що підтверджено відповідними актами. Жодного стосунку ОВА до питання комерційної реалізації бронежилетів не має", – запевнив Табурець.

За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ "Група Венето" зареєстроване в Черкасах і належить родині підприємця та політика Михайла Бродського. Сам Бродський має тісні стосунки з черкаською обласною владою – влада регіону нагороджувала його відзнакою "меценат" року за ремонт шкільних баскетбольних залів "Групою Венето". Колишній керівник корпорації "Група Венето" Олександр Згіблов був депутатом Черкаської міськарди у 2015-2020 роках від "Партії вільних демократів" Бродського.

Пізніше сам Згіблов заявив БізнесЦензору, що вже майже рік "не має нічого спільного з корпорацією "Венето", а нинішнім керівником компанії є Олександр Жученко.