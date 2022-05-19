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Новини
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СБУ виявила схему продажу волонтерської допомоги за участі чиновників Черкаської ОВА і фірми Бродського

бронежилет

Служба безпеки України задокументувала спробу незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

Як повідомляє прессцентр СБУ, ці бронежилети було виготовлено в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мали передати на потреби оборони.

"Але замість безкоштовної передачі бронежилетів українським захисникам причетні чиновники намагались продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. Завдяки втручанню СБУ, в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції", – йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що наразі тривають слідчо-оперативні дії з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

Перед цим об’єднання "Львівський оборонний кластер" (ЛОК) заявило про те, що в мережі "Епіцентр" продають бронежилети з плитоносками їхнього виробництва, виготовлені не для продажу. Амуніція мала бути безкоштовно передана для потреб військових.

Своєю чергою в преслужбі "Епіцентру" заявили, що цю продукцію для продажу офіційно постачало ТОВ "Група Венето".

"В середині квітня цього року "Епіцентр" підписав договір на постачання бронежилетів виробництва ТОВ "Група Венето". При цьому постачальник надав компанії всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ "Епіцентр К" правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами", – запевняють в компанії.

Мережа також оголосила, що знімає з продажу всю продукцію від цього постачальника та призупиняє усі взаємовідносини з цим контрагентом до завершення результатів розслідування.

Водночас в "Групі Венето" постачання бронежилетів не спростовують, однак заявляють про початок внутрішнього розслідування.

"За ініціативою засновників ТОВ "Група Венето" за вказаним фактом розпочало внутрішнє розслідування. Окрім того, з метою встановлення істини, службові особи ТОВ "Група Венето" співпрацюють з правоохоронними органами... У разі підтвердження негативної інформації яка поширюється в ЗМІ, всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві компаніх.

Черкаська ОВА також заперечує свою причетність до продажу бронежилетів, про які йшлося в заяві СБУ, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram.

"Черкаська обласна військова адміністрація отримала у березні та квітні (двома партіями) від однієї з громадських організацій гуманітарну допомогу – тисячу тканинних чохлів для бронеплит (плитоносок), не бронежилетів. Вони були передані, відповідно до договорів відповідального зберігання, на одне з комерційних підприємств Черкас", – написав Табурець.

За його словами, це підприємство, відповідно до укладених договорів, мало виготовити бронеплити для цих чохлів зі спеціального металу, наданого ОВА.

"Надалі готові засоби захисту, надані цим підприємством, у зазначеній кількості були передані в підрозділи ЗСУ, що підтверджено відповідними актами. Жодного стосунку ОВА до питання комерційної реалізації бронежилетів не має", – запевнив Табурець.

За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ "Група Венето" зареєстроване в Черкасах і належить родині підприємця та політика Михайла Бродського. Сам Бродський має тісні стосунки з черкаською обласною владою – влада регіону нагороджувала його відзнакою "меценат" року за ремонт шкільних баскетбольних залів "Групою Венето". Колишній керівник корпорації "Група Венето" Олександр Згіблов був депутатом Черкаської міськарди у 2015-2020 роках від "Партії вільних демократів" Бродського.

Пізніше сам Згіблов заявив БізнесЦензору, що вже майже рік "не має нічого спільного з корпорацією "Венето", а нинішнім керівником компанії є Олександр Жученко.

Автор: 

Бродський Михайло (5) СБУ (1535) Черкаси (124) Бронежилет (20) Чернігівська область (76)


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Топ коментарі
+11
Так підождіть, то шо це получається: Притула, а перед ним Арістовіч, сказали, шо то всьо брехня Швеця, а воно на тобі і таки не брехня? То хто з вас двох ****, га Серьожа і Люся?
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19.05.2022 23:17
+9
В тюрьму кожного хто наживаеться в вийсковий час. Це вже не смишно, якщо його не посадять за продаж бесплатной допомоги. То ради чого воюють вийськови? Ало! схамениться! Ради бариг у влади?
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19.05.2022 22:20
+6
Цей гандоль'єр бродський як і вся наша недолуга політико-бізнесова недоєліта підлягає повній і безповоротній утилізації, для них просто не має бути місця у післявоєнній Україні, як і для будь-якого виду корупції(включно з "патріотичною"). Інакше ми ше довго будемо мріяти про європейські стандарти життя - а наша охлократична верхівка буде практично втілювати наші мрії для себе особисто і для своїх кумів та сватів..
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20.05.2022 01:01
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І це лише верхівка айсбергу. Піймали того хто не при владі. Так завжди було і, мабудь, так і буде надалі.
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19.05.2022 17:36 Відповісти
В тюрьму кожного хто наживаеться в вийсковий час. Це вже не смишно, якщо його не посадять за продаж бесплатной допомоги. То ради чого воюють вийськови? Ало! схамениться! Ради бариг у влади?
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19.05.2022 22:20 Відповісти
От мені просто цікаво - СБУ накриває різні незаконі оборутки на 10 - 12 млн, а ось про наркотрфік десь з Афганістану, через Каспій через зону АТО у ЄС ні разу не було чутно, хоча там міліарди доларів крутились. Цікаво
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19.05.2022 23:16 Відповісти
Карту покажешь?
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20.05.2022 03:31 Відповісти
Так підождіть, то шо це получається: Притула, а перед ним Арістовіч, сказали, шо то всьо брехня Швеця, а воно на тобі і таки не брехня? То хто з вас двох ****, га Серьожа і Люся?
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19.05.2022 23:17 Відповісти
Ти дол....*** або сраний бот. Швець патякав що у розкраданні нашу армію звинуватив американський полковник, але в інтерв"ю, яке потім прокручували в оригіналі всі кому не лінь, той нічого подібного не казав.
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20.05.2022 11:28 Відповісти
Интересно чем закончится, СБУ возьмет баблом и забудет об этом инценденте или все таки посадит бенефициара этой конторы?
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19.05.2022 23:47 Відповісти
Цей гандоль'єр бродський як і вся наша недолуга політико-бізнесова недоєліта підлягає повній і безповоротній утилізації, для них просто не має бути місця у післявоєнній Україні, як і для будь-якого виду корупції(включно з "патріотичною"). Інакше ми ше довго будемо мріяти про європейські стандарти життя - а наша охлократична верхівка буде практично втілювати наші мрії для себе особисто і для своїх кумів та сватів..
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20.05.2022 01:01 Відповісти
Дуже цікаво - "охлократична верхівка".
Впевнений, що Ви розумієте значення устрою "охлократія" і ваші мрії, мрії плебса виконуються в повному обсязі, або на скільки це можливо на разі (хліб і видовища є, які питання).
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20.05.2022 03:45 Відповісти
Охлокра́тія - вироджена форма демократії, заснована на мінливих примхах натовпу. Охлократія характерна для перехідних і кризових періодів

І що не так ? Зе - це і є примха натовпу.
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20.05.2022 10:57 Відповісти
Сам М. Бродський може і не в курсі був - Керівник корпорації "Група Венето" Олександр Згіблов .

ОВ "Група Венето" зареєстроване в Черкасах і належить родині підприємця та політика Михайла Бродського



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20.05.2022 11:01 Відповісти
Высiкти на площi а потiм посадити.
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20.05.2022 01:32 Відповісти
Пристрелить крыс немедленно!!! Они нарвались!!!
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20.05.2022 01:41 Відповісти
Бенефіціари та засновники тов. Венето лише два - Бродський (25%) та його дружина (75%). Звідси зрозуміло що всю відповідальність за крадіжку і спробу продажу несуть ці дві особи. Я б їх розстріляв в військовий час. Бродський завжди був гнилим аж до смороду... Це якраз то самий "Біллі" якого за жадібність "нє любілі" і всі його прожекти постійно провалювалися бо його патологічна скупість відштовхувала від нього всіх партнерів... От так і докотився до продажу вкрадених броніків...
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20.05.2022 04:26 Відповісти
веревка и столб.
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20.05.2022 07:55 Відповісти
як казав сралін *расстрелять *****!*
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20.05.2022 09:09 Відповісти
Ви когось із захисників Маріуполя поставте на посаду. Дехто із захисників втратив дві ноги і руку. Повірте, він буде найбільш чесний керівник. Див історію військового ліцею ім Богуна і його керівника - Ігора Гордійчука, позивний "Сумрак".
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20.05.2022 09:12 Відповісти
Не перебільшуйте. Людей багато. Час, корупція і мирне життя "лікує" багатьох патріотів.
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20.05.2022 11:03 Відповісти
Хоч би одного мародера пристрелили! ГАНЬБА! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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20.05.2022 09:33 Відповісти
Надо , на всех вещах товарах , писать бесплатно волонтерская допомога , и телефон СБУ , куда звонить в случае продажи . Все очень просто
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20.05.2022 11:18 Відповісти
фломастером писати ?? вибачте ...
Любий ярлик зрізати можна.
Це хіба що по діагоналі перекреслювати білим ...
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20.05.2022 12:59 Відповісти
https://biz.censor.net/user/115188 Не баблом , а криптовалютой , вы отстали
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20.05.2022 11:22 Відповісти
Странно... Лаптекопытные репоеды повернуты на воровстве с Украины унитазов, ЗЕвласти не дают покоя броники...
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20.05.2022 13:13 Відповісти

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