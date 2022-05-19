Частка зерна в перевезеннях УДП через порти "Рені" та "Ізмаїл" із поачатку року зросла до 81%

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" мобілізувало флот для забезпечення вивезення зерна на експорт з українських портів на Дунаї.

Про це розповів в.о. генерального директора Дмитро Москаленко в інтерв’ю Портам України.

За словами Москаленка, придунайський кластер сьогодні зіштовхнувся з безпрецедентним ростом вантажопотоку. Зростає вартість логістики в цілому, оскільки вантажопотік не йде звичним для мирного часу маршрутом, є ризики по переміщенню вантажів, значні затримки, недостатня пропускна спроможність залізниці й автотранспорту безпосередньо до портів Придунав’я. Це призводить до збільшенні вартості експортної логістики.

"На сьогодні порти працюють на рівні своїх існуючих пропускних можливостей, звичайно, перше і основне питання для портів – це наявність флоту під завантаження. Зараз УДП робить усе, щоб забезпечити порти флотом під завантаження. Наприклад, у Рені та Ізмаїлі ми плануємо продаж фрахту через систему Prozorro, щоб забезпечити рівний і прозорий доступ до фрахтування флоту в умовах його дефіциту. Обсяг експорту через згадані порти максимальний, звичайно за рахунок зростання питомої ваги зерна. Історично, частка зерна у загальних обсягах перевалки цих портів була незначна, а сьогодні вони вимушені переорієнтувати свої потужності під даний вантажопотік. Ми це бачимо і на прикладі наших перевезень, в яких частка зернових зросла з 12% до 81% з початку року", – зауважив Москаленко.

Він нагадав, що пароплавство історично було присутнє на всьому Дунаї. Проте зараз фокус зосереджений на Нижньому Дунаї і на максимізації вивозу експортної продукції з України, і для цього УДП пішло на досить радикальні кроки, мобілізувавши майже весь флот, який знаходився у спотових рейсах на Верхньому і Середньому Дунаї, та направивши його в Україну.

Водночас, перевезення у зворотному напрямку – в імпорті – є незначними і не мають системного характеру, окрім контейнерів.

"Для забезпечення значних об’ємів експорту ми змушені йти назад в баласті, щоб швидко брати наступний караван. У даний момент ми намагаємось налагодити контейнерний потік, виділивши під цей вантаж окремий караван. Щодо верхнього і середнього Дунаю, попит на перевезення у зворотному напрямку є, але не на порти Придунав’я. І у нинішній напруженій ситуації з українським експортом залишати там флот буде недоречним", – зазначив Москаленко.

ПрАТ "УДП" здійснює річкові вантажоперевезення по Дунаю та морські вантажоперевезення. До складу вантажного річкового флоту входять 75 самохідних та 245 несамохідних суден. Морський вантажний флот представлений сімома суднами дедвейтом 3,3-4 тис. тонн (шість суховантажів типу "Ізмаїл" та один танкер "Десна"). Основу вантажів складає металургійна сировина, що постачається до придунайських країн. Річковий пасажирський флот компанії представлений теплоходами "Молдавія", "Україна", "Дніпро" та "Волга".

Флот УДП у 2021 році збільшив перевезення вантажів порівняно з 2020 роком на 3,8% – до 1,37 млн тонн. У тому числі, перевезення річковим флотом УДП минулого року зменшилися на 0,9% – до 1,08 млн тонн.