Україна підписала меморандум про транспортне співробітництво із США

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр транспорту США Піт Буттіджедж підписали Меморандум про співробітництво у транспортній сфері.

Документ було підписано в ході Саміту міжнародного транспортного форуму-2022, який об’єднує очільників транспортних галузей практично з усього світу, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України.

"Серед ключових результатів виконання Меморандуму очікуємо оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року, створення системи швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращення залізничної інфраструктури, особливо у великих містах. Також у сфері наших пріоритетів у партнерстві з американськими колегами працювати над проектами модернізації існуючих автодоріг та встановлення на них автоматичних станцій зважування", – прокоментував підписання документа Кубраков.

Також Меморандум підтверджує наміри сторін продовжувати тісну співпрацю щодо: