Україна підписала меморандум про транспортне співробітництво із США
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр транспорту США Піт Буттіджедж підписали Меморандум про співробітництво у транспортній сфері.
Документ було підписано в ході Саміту міжнародного транспортного форуму-2022, який об’єднує очільників транспортних галузей практично з усього світу, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України.
"Серед ключових результатів виконання Меморандуму очікуємо оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року, створення системи швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращення залізничної інфраструктури, особливо у великих містах. Також у сфері наших пріоритетів у партнерстві з американськими колегами працювати над проектами модернізації існуючих автодоріг та встановлення на них автоматичних станцій зважування", – прокоментував підписання документа Кубраков.
Також Меморандум підтверджує наміри сторін продовжувати тісну співпрацю щодо:
- питань безпеки повітряного простору та безпечної роботи цивільної авіації;
- сприяння комерційній участі та інвестиціям приватного сектору США та України у комерційні проекти та участі в державних закупівлях, експорту товарів та послуг;
- розвитку та впровадженню доброякісних та екологічно безпечних авіаційних палив та інших чистих технологій, що відповідають високим міжнародним стандартам;
- використання можливостей для просування цифрових технологій та співпраці щодо покращення кібербезпеки на транспорті, обміну інформацією про нові кіберзагрози;
- співпраці у сфері альтернативних палив, електрифікації транспорту, використання ринкових механізмів та технологічного прогресу з метою зменшення викидів парникових газів у транспортній галузі.
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