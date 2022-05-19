Індонезія відновить експорт пальмової олії з 23 травня

Індонезія скасує заборону на експорт пальмової олії з країни з 23 травня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяву президента країни Джоко Відодо, передає Інтерфакс-Україна.

Із 28 квітня уряд Індонезії заборонив експорт цього продукту через його нестачу всередині країни.

У ході брифінгу 19 травня Відодо заявив, що ситуація з пропозицією пальмової олії в Індонезії покращилась.

Уряд країни намагався взяти під контроль ціни на пальмову олію та забезпечити її достатню пропозицію на внутрішньому ринку з кінця минулого року, за рахунок різних обмежень, зазначає Bloomberg. Вже цього року ситуацію посилила російсько-українська війна, яка, як багато хто побоюється, може обмежити пропозицію рослинних олій на світовому ринку.

Вартість олії, як і раніше, перевищує цільовий показник влади в 14 тис. індонезійських рупій ($0,97 за літр). Підвищення цін на неї призвело до стрибка темпів інфляції в Індонезії у квітні до максимальних за три роки 3,47% у річному вираженні.

Індонезія є найбільшим світовим експортером пальмової олії, яка використовується у виробництві широкого кола продуктів харчування, а також мила та біопалива. Введення заборони на її експорт створило загрозу подальшого зростання цін у ланцюжках постачання безлічі продуктів в умовах і так високої інфляції, зазначають експерти.

Сотні індонезійських фермерів вийшли на протести з вимогою скасувати заборону на експорт, оскільки від цього страждають їхні доходи.