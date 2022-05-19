США зняли обмеження на нафтову діяльність у Венесуелі

Мінфін США видав ліцензію, що дозволяє американській нафтовій компанії Chevron розпочати перемовини щодо своєї майбутньої діяльності у Венесуелі. Найближчим часом уряд Ніколаса Мадуро з опозицією оголосять про поновлення політичного діалогу.

Міністерство фінансів США видало вузькоспрямовану генеральну ліцензію, повідомляє видання CNN, передає enkorr.

Ліцензія санкціонує ведення компанією Chevron перемовин щодо своєї майбутньої діяльності у Венесуелі. На цю мить вона не передбачає змоги вступу до спільних проєктів з венесуельською PDVSA.

"Уряд президента Мадуро й опозиція найближчим часом оголосять про поновлення перемовин", – сказав представник Білого дому.

У разі прогресу може з’явитися можливість взаємодії США з урядом Ніколаса Мадуро, додав він.

Вашингтон за підсумками перемовин влади й опозиції Венесуели коригуватимуть санкційну політику, щоб посилити або зменшити тиск, повідомили в американській адміністрації.

При цьому високопосадовець під час телефонного брифінгу зазначив, що США продовжують визнавати перемогу Хуана Гуайдо на виборах, що відбулися кілька років тому у Венесуелі.

Раніше країни ЄС знову не змогли досягнути домовленості щодо шостого пакету санкцій, який передбачає ембарго на нафту з РФ. Проти цього активно виступає Угорщина.

До того голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сумнів, що осільники МЗС країн ЄС на зустрічі в понеділок зможуть ухвалити рішення щодо ембарго на російську нафту, оскільки низка країн ЄС не підтримує цього заходу.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.