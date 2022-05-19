Державний земельний кадастр відновив роботу в обмеженому режимі

Автоматизована система Державного земельного кадастру (АС ДЗК) відновила роботу в умовах воєнного стану.

Як повідомляє Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Дергеокадастр), наразі функціонування та ведення кадастрової системи здійснюватиметься в обмеженому режимі з урахуванням постанови Кабінету міністрів №564 від 7 травня.

Постанова передбачає внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей виключно державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру та його територіальних органів, включеними до спеціального переліку.

Водночас встановлено перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру.

Постанова також визначає особливості функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану. Серед іншого, обмежено оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру через Публічну кадастрову карту.