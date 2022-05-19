Попит на електромобілі в Україні зріс за місяць у 15 разів, – ЗМІ

За останній місяць попит на електромобілі в Україні зріс у 15 разів.

За статистикою, якою поділилася радник заступника міністра інфраструктури з питань розвитку електротранспорту Марина Кітіна, на 1 травня 2022 року в Україні зареєстровано 35 762 електромобілі. Тільки в квітні поставили на облік 460 машин на електротязі, передає Автоцентр.

Як зазначив СЕО мережі електростанцій Go To-U і координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Даїда, на сьогодні їздити на електромобілі в 50 разів дешевше, ніж на машині з традиційним двигуном, а незабаром розрив досягне 100 разів. Ще один плюс – не потрібно стояти у чергах на заправки.

За словами заступника голови правління Української Асоціації учасників ринку електромобілів EV-UA Вадима Ігнатова, у травні це число значно збільшиться, адже попит на електрокари в останні тижні суттєво зріс, причому як на нові, так і на уживані. Також збільшилився продаж і гібридних моделей.

Керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький зазначив, що здебільшого українці цікавляться бюджетними моделями, ціна на які лежить у діапазоні $5-6 тис. Однак таких пропозицій останнім часом майже немає, а ті, що з’являються, викуповуються на лічені години.