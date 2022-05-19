"Альфа-Груп" Фрідмана запропонувала передати Borjomi грузинському уряду

Виробник мінеральної води "Боржомі" – IDS Borjomi International – після переговорів з урядом Грузії зробив офіційну пропозицію про безоплатну передачу владі країни частки своїх акцій, що належать "Альфа-Груп".

Про це повідомляє російський Forbes із посилання на повідомлення IDS Borjomi International.

Зазначається, що цей крок дозволить уряду Грузії брати участь в управлінні IDS Borjomi International.

"Наш пакет знизиться до неконтрольного. Впевнені, що в ситуації, що склалася, це єдине правильне рішення, яке допоможе групі відновити роботу заводів у Грузії та зберегти лідируючі позиції на ринку мінеральних вод та напоїв у всіх регіонах присутності", — пояснив виданню представник акціонерів "Альфа-Груп" у раді директорів IDS Borjomi International Елхан Алназаров.

Структура "Альфа-Груп" володіє контрольним пакетом IDS Borjomi International (55,8%), який придбала у спадкоємців грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі у 2013 році. У січні 2022 року Forbes оцінював IDS Borhomi International у $1,2 млрд.

Наприкінці квітня IDS Borjomi Georgia була змушена призупинити роботу заводів у Грузії. Основною причиною відповідного рішення тоді назвали фінансові труднощі, які почалися через війну в Україні.

"Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримання валютної виручки та розрахунків із кредиторами", – йшлося у заяві.

Російська "Альфа-груп" володіє контрольним пакетом у розмірі 60% акцій IDS Borjomi з 2013 року. Засновник Alpha Group Міхаіл Фрідман потрапив до списку російських олігархів, які потрапили під санкції.

В Україні Фрідману та партнерам через IDS Borjomi Ukraine належать Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистриб'юторська компанія IDS Aqua Service, Голопристанський завод ДП "Нова Ком". Група компаній випускає мінеральну воду під ТМ Borjomi, "Моршинська", "Моршинська", "Миргородська", "Миргородська лагідна", Aqua Life, "Аква Няня", "Аляска".