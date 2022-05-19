Росія має компенсувати завдані війною руйнування в Україні, – голова Мінфіну США

Росія має компенсувати завдані війною руйнування в Україні, однак США наразі не мають юридичних повноважень для конфіскації заморожених активів російського центрального банку.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters.

Водночас, за її словами, розпочалися переговори з партнерами США щодо того, як змусити Росію сплатити на післявоєнне відновлення України.



"Я вважаю, що цілком природно, враховуючи величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими вона зіткнеться, ми будемо звертатися до Росії, щоб допомогти сплатити принаймні частину ціни", – зазначила Єллен.

Деякі європейські чиновники виступають за те, щоб ЄС, США та інші союзники арештували близько $300 млрд активів російського центробанку, які були заморожені внаслідок санкцій. Вони знаходяться за кордоном, але залишаються у власності Росії.



"Хоча ми починаємо розглядати це, зараз у Сполучених Штатах було б незаконно, щоб уряд конфіскував ці активи. Це не є те, що юридично дозволено в США", – сказала очільниця Мінфіну.



Видання зазначає, що представники Мінфіну США також висловили занепокоєння щодо створення прецедентів і підриву впевненості інших країн в утриманні своїх активів центрального банку в США.

Нагадаємо, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року.