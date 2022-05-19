Російські нафтові компанії спалюють сировину для виробництва автогазу через війну і санкції, – ЗМІ
Нафтовидобувні компанії РФ вимушені різко збільшити спалювання попутного нафтового газу (ПНГ) на смолоскипах, суттєво перевищуючи нормативи та ризикуючи отримати десятки мільярдів рублів штрафів.
Як відзначає російське видання "Коммерсант", зазвичай ПНГ є сировиною для виробництва зріджених вуглеводневих газів (СУГ), але їхній експорт із Росії майже зупинився після рішення Владіміра Путіна почати повномаштабну війну проти України.
Крім українського ринку, з лютого через закриття кордону з Україною зупинилися постачання СУГ до Угорщини, Молдови та Румунії, а через санкції – і транзит через Білорусь до Польщі та Прибалтики.
За даними видання, через це Російський союз промисловців та підприємців (РСПП) просить уряд РФ збільшити чинний норматив спалювання попутного газу без штрафів із 5% до 30% від обсягів виробництва. В РСПП констатують, що частину СУГ перенаправили на внутрішній ринок, однак він перенасичений, а ціни на цей вид палива в РФ впали більш ніж на 40%.
В результаті сталося затоварення та зниження завантаження заводів із переробки ПНГ.
РСПП звертає увагу, що у разі подальших обмежень експорту нафтові компанії змушені просто спалювати великі обсяги ПНГ, хоча закон допускає спалювання лише 5% від видобутку, за понаднормове спалювання передбачені високі штрафи.
Водночас дані Мінприроди РФ свідчать, що навіть у минулі роки реально нормативів дотримувався лише "Лукойл" (у 2020 році частка спаленого ним ПНГ склала 2,3% від видобутку). У "Роснафти" показник становив 24,5%, у "Газпром нафти" – 11,7%.
Загалом в 2021 році в Росії було спалено понад 22 млрд кубометрів ПНГ, цей показник істотно не змінюється з 2013 року, перебуваючи в діапазоні 20-23 млрд кубометрів, зазначає глава "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров.
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Столько шума об запрете платстиковых кульков, что бы спасти одного кита.
... и так мало пользы, когда погибают от снарядов десятки тысяч человек.
Для таких лицемірів війна то настільки не суттєве, що навіть і голос не варто подавати., бо за це автомобіль не подарують і грант не випишуть.