БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1982 відвідувача онлайн
Новини
6 062 13

Російські нафтові компанії спалюють сировину для виробництва автогазу через війну і санкції, – ЗМІ

нефть

Нафтовидобувні компанії РФ вимушені різко збільшити спалювання попутного нафтового газу (ПНГ) на смолоскипах, суттєво перевищуючи нормативи та ризикуючи отримати десятки мільярдів рублів штрафів.

Як відзначає російське видання "Коммерсант", зазвичай ПНГ є сировиною для виробництва зріджених вуглеводневих газів (СУГ), але їхній експорт із Росії майже зупинився після рішення Владіміра Путіна почати повномаштабну війну проти України.

Крім українського ринку, з лютого через закриття кордону з Україною зупинилися постачання СУГ до Угорщини, Молдови та Румунії, а через санкції – і транзит через Білорусь до Польщі та Прибалтики.

За даними видання, через це Російський союз промисловців та підприємців (РСПП) просить уряд РФ збільшити чинний норматив спалювання попутного газу без штрафів із 5% до 30% від обсягів виробництва. В РСПП констатують, що частину СУГ перенаправили на внутрішній ринок, однак він перенасичений, а ціни на цей вид палива в РФ впали більш ніж на 40%.

В результаті сталося затоварення та зниження завантаження заводів із переробки ПНГ.

РСПП звертає увагу, що у разі подальших обмежень експорту нафтові компанії змушені просто спалювати великі обсяги ПНГ, хоча закон допускає спалювання лише 5% від видобутку, за понаднормове спалювання передбачені високі штрафи.

Водночас дані Мінприроди РФ свідчать, що навіть у минулі роки реально нормативів дотримувався лише "Лукойл" (у 2020 році частка спаленого ним ПНГ склала 2,3% від видобутку). У "Роснафти" показник становив 24,5%, у "Газпром нафти" – 11,7%.

Загалом в 2021 році в Росії було спалено понад 22 млрд кубометрів ПНГ, цей показник істотно не змінюється з 2013 року, перебуваючи в діапазоні 20-23 млрд кубометрів, зазначає глава "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров.

Автор: 

авто (4098) росія (14111) скраплений газ (1135)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+10
На рашке хай всё выгорает - фиолетово
показати весь коментар
19.05.2022 20:59
+7
Як там Гринпис почему не подымают шум и не штрафуют за нарушения экологии аи глобального потепления?
показати весь коментар
19.05.2022 21:05
+4
Гарі расєя і пилай
показати весь коментар
19.05.2022 23:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Козлы!
показати весь коментар
19.05.2022 17:16 Відповісти
взагалі якось насрати на них, хай хоч повністю спалюють
показати весь коментар
19.05.2022 19:14 Відповісти
На рашке хай всё выгорает - фиолетово
показати весь коментар
19.05.2022 20:59 Відповісти
Як там Гринпис почему не подымают шум и не штрафуют за нарушения экологии аи глобального потепления?
показати весь коментар
19.05.2022 21:05 Відповісти
санкции укрепляют роzzию)))
показати весь коментар
19.05.2022 22:27 Відповісти
Гарі расєя і пилай
показати весь коментар
19.05.2022 23:21 Відповісти
Взорвется может оно???
показати весь коментар
19.05.2022 23:31 Відповісти
Але пересічний орок тішиться. На заправка газ за копійки. Мудрий фюрер пу знову всіх нагнув. Дебіли скрєпні.
показати весь коментар
20.05.2022 08:29 Відповісти
Где же гирета тумберг?
Столько шума об запрете платстиковых кульков, что бы спасти одного кита.
... и так мало пользы, когда погибают от снарядов десятки тысяч человек.
показати весь коментар
20.05.2022 11:00 Відповісти
Грета і решта "ліваків" позатикались, свій профіт вже отримали, а далі можна зажити звичним життям заможних людей)
Для таких лицемірів війна то настільки не суттєве, що навіть і голос не варто подавати., бо за це автомобіль не подарують і грант не випишуть.
показати весь коментар
20.05.2022 13:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 