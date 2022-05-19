Збитки від окупації Чорнобильської зони - 2,5 мільярда

За попередніми даними, збитки, які російські окупанти нанесли Чорнобильській зоні перевищують 2,5 млрд грн.

Про це під час брифінгу заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Російські окупанти нанесли багато шкоди Чорнобильському заповіднику, який є вкрай важливим та цінним. Попередні збитки перевищують 2,5 млрд грн. Вони вивели з ладу частину постів, які вимірюють контроль радіаційного стану. Наразі частина системи вже відновила роботу", – зазначив він.

За його словами, ворог також знищив новітню лабораторію, аналогів якої немає у Європі, знищили частину комп’ютерної техніки.

Крім того, вогнем випалено 12 тисяч гектарів, а частину екосистеми втрачено назавжди. Також проблемою залишається замінування території.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів зазначив, що за останні 20 років це перший конфлікт у світі з такою масштабною шкодою довкіллю.

"Ракети росіян влучають в нафтобази, підприємства з небезпечними речовинами. На сьогодні ми маємо 245 випадків екоциду на території України та в акваторії морів. 34 випадки зареєстровано на Київщині – це найвищий показник", – наголосив Стрілець.

Він додав, що робота над документуванням злочинів триває.