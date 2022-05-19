Кабмін змінив правила сплати пенсійного збору при розмитненні автомобілів

Кабінет міністрів змінив правила сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при розмитненні легкових автомобілів, що сплачується при їх першій реєстрації. Тепер цей збір стягуватиметься в залежності від вартості автомобіля, яка повинна бути не нижчою від митної вартості, зазначеної в митній декларації.

Відповідну зміну внесено до Порядку сплати цього виду збору постановою уряду № 589 від 13 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Збір за операціями, визначеними пунктом 12 цього Порядку, сплачується залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче за митну вартість, зазначену в митній декларації", – йдеться в постанові.

Новою постановою із переліку обов'язкових документів, що підтверджують вартість авто, виключено довідку-рахунок торгових організацій.

Водночас розмір збору, що стягується, не змінився – він становить 3% за вартості легкового авто не вище 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року; 4% – якщо не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму та 5% – якщо вартість авто перевищує 290 розмірів.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що за перший тиждень дії норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів до бюджету не надійшло 350 млн гривень, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.