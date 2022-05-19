Європарламент затвердив скасування імпортних мит для України

Європейський парламент підтримав скасування на один рік імпортних мит ЄС на весь український експорт для підтримки економіки країни.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

За відповідне рішення проголосували 515 парламентарів, 32 – виступили проти, ще 11 – утрималися.



Зазначається, що ця тимчасова лібералізація торгівлі є відповіддю на наслідки війни Росії проти України, яка перешкоджає торговельній здатності країни. Проголосовані заходи повністю скасують імпортні мита на промислову продукцію, ввізні мита на фрукти та овочі, а також антидемпінгові мита та захисні заходи щодо імпорту сталі на один рік.

Рішення вступить в силу на наступний день після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомлялося, 27 квітня Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу.

Раніше Велика Британія достроково скасувала мита на товари з України, про аналогічне рішення також заявив уряд Канади.