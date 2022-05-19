Білорусь вимушено припинила експорт норвезького лосося в Росію під виглядом білоруського, – ЗМІ

Втрата доступу до норвезького лосося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну змусило білоруського виробника "Санта Бремор" призупинити постачання сьомги в Росію під брендом "Русское море".

Цю інформацію російському виданню "Коммерсант" підтвердили у великих російських торговельних мережах.

З продажу зникла, зокрема, сьомга та форель "Руське море".

Співрозмовник в одній із мереж пояснив, що підрозділ "Санта Бремор" повідомив про припинення постачання на тлі обмеження експорту сировини з країн, де вирощується лосось.

"Санта Бремор" входить до білоруської ГК "Санта" Олександра Мошенського, в РФ "Санта Бремор" працює з 2013 року, після придбання у структур Максима Воробйова та Геннадія Тімченко підприємства з переробки риби у Підмосков'ї.

Голова Рибного союзу РФ Олександр Панін каже, що білоруські виробники виробів із червоної риби до останнього часу використовували лосось із Норвегії, ввезення якого до РФ заборонено продуктовим ембарго 2014 року. Але з початком повномасштабної війни проти України та нової хвилі санкцій цей канал, як і постачання фарерського лосося, виявився закритим.

Керуючий партнер Agro&Food Communications Ілля Березнюк додає, що російським переробникам також доведеться зіткнутися зі зниженням пропозиції імпортної сировини через вихід з РФ найбільших контейнерних ліній та складнощі з платежами за нові поставки.

За словами Іллі Березнюка, "Санта Бремор", ймовірно, згодом може замістити норвезький лосось, зокрема, за рахунок російської червоної риби. Однак це, уточнює він, призведе до помітного зростання собівартості, а отже, може негативно позначитися на продажах компанії.