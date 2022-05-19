Перша міжнародна фармацевтична компанія йде з РФ, – ЗМІ

Американська фармацевтична компанія Bristol-Myers Squibb (BMS) передає російський бізнес своєму партнеру – швейцарській Swixx BioPharma та припиняє проведення поточних клінічних досліджень у РФ.

Як повідомляє "Комерсант", це перший випадок виходу міжнародної фармкомпанії із Росії.



Про те, що BMS розпочала передачу свого російського бізнесу швейцарцам, повідомив Vademecum з посиланням на близького до BMS джерела та двох співрозмовників, які працюють із компанією.

За їх даними, BMS запропонувала співробітникам свого російського підрозділу перейти на роботу до Swixx BioPharma, пообіцявши компенсацію.



Поточні клінічні дослідження у Росії BMS також припинить. Раніше представник компанії заявляв, що компанія призупинила набір пацієнтів у поточні дослідження та не ініціюватиме нових. Аналогічно вчинили й інші міжнародні компанії – Novartis, Pfizer, Sanofi.



Swixx BioPharma займається продажем та дистрибуцією лікарських препаратів та медвиробів міжнародних компаній у Центральній та Східній Європі. У 2019 році почав працювати з РФ, домовившись із фармвиробником Alexion (зараз належить AstraZeneca).

Swixx BioPharma у 2020 році також став дистриб'ютором для UPSA (препарати ефералган, фервекс). Французька UPSA – "дочка" японської Taisho Pharmaceutical, що раніше належала BMS.