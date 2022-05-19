ІТ-компанії активно переводять офіси з України за кордон. ІНФОГРАФІКА
Із початком активних бойових дій в Україні найбільше ІТ-бізнесів переміщаються о сусідньої Польщі.
Про це свідчать травневі дані IT Ukraine щодо релокації компаній в умовах війни, передає ain.ua.
Базуючись на цих даних компанія TopLead розробила відповідну інфографіку.
Загалом, станом на 11 травня до Польщі з України релокувалися 49 ІТ-компаній. На другому місці – Німеччина. Туди свій бізнес перемістили 24 представники сфери. Трійку закрили Іспанія та Румунія – у травні в цих країнах перебувають по 12 переміщених з України ІТ-компаній.
Менш популярним напрямком є Португалія – в країну релокувалися 7 ІТ-бізнесів. Далі йдуть такі країни як Болгарія, Нідерланди та Туреччина. Туди перемістилися по 6 компаній сфери відповідно.
Також серед країн, яке українське ІТ обрало для релокації: Чехія (4 компанії), Молдова (3) та Хорватія (3).
В інші країни, за даними IT Ukraine, з України перемістилося 22 компанії. У той же час, більшість компаній має декілька країн релокації, зазначили в асоціації.
Найбільший відсоток релокованих співробітників припав на компанії з понад 1200 людей (32%), у компаніях з персоналом із 200-1200 людей ця цифра становить – 24%, у компаніях до 200 людей – всього 14%.
Нові офіси планують відкрити всі великі компанії та 64% компаній 200-1200 людей.
Серед потенційних країн відкриття офісів: Польща, Румунія, Іспанія, Болгарія, Португалія, Хорватія та Велика Британія.
Зазначається, що компанії очікують, що після закінчення війни за кордон вийдуть до 18-25% співробітників. Натомість 75% компаній до 200 людей не планують розширюватися.
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Нацбанк зовсім десь далеко далеко((( - це така структура, яка дивиться на закони, вибирає з них що вона буде виконувати а що ні, приймає внутріщні інструкції і робить на свій розсуд.
Причому, якщо би це уло якесь старе законодавство, так ні, це те що приймалось на протязи пари років і зовсім свіжі.
Скажу так - незнаю хто це робить, але 100% робить на знищення тих хто змушений виживати у військовий час.
В якій сфері хоча б діяльність?
Шо саме буде заблоковане?
Насчёт 'инакше нияк' я не согласен. Те же моряки приносят деньги не сидя взаперти дома. Большая часть ит контор скоро закроется потому что клиенты не хотят вести проекты на нашей территории. Дорабатываются текущие и все, что дальше, землю жрать? Многие заробитчане везут львиную долю денег из-за границы, им тоже выезд запрещён. Все эти люди могут и хотят зарабатывать но не могут. Сколько в таком режиме мы потянем? На гуманитарке не просидиш долго, квартплату банками тушёнки не оплатить.
И в то время когда ФОП платит минимум 5% с оборота, то у ТОВ (ООО) эффективная налоговая нагрузка составляет аж 1,5% с оборота! Не знал? Пролетарий куев!
Ты когда ищешь себе что-то купить в интернете - ты всегда самую дорогую цену выбираешь из предложенных вариантов одного и того же товара, правильно? Потому что это же плохо - платить мало?
Или ты за то чтобы другие платили много - а ты будешь всегда платить мало?
Когда вы уже вымрете, комуняки сраные?
А может просто разогнать всю ментовско-прокурорско-судейско-депутатско-чиновническую шоблу - и ты сразу прозреешь СКОЛЬКО бабла на самом деле гребет "государство" с населения?!
В сумі виглядає як грабіж.
"один дохід оподатковується 18% податком на прибуток + 22% ЄСВ + 18% ПДФО + 3% військового збору" - 22% ЄСВ + 18% ПДФО на дохід?
Зачем писать если не отбиваешь дупля в налоговом учете?
Начни с азов - гугли "эффективная налоговая нагрузка"
IT-шники - это золото нации! А то кто только лопатой умеют махать, типа тебя - это говно нации. Похвастайся в какую армию взяли тебя, "https://biz.censor.net/user/402675" ? В танчики в компутере дрочить?
С таким долбанутым соседом никто из своих не станет строить тут дома, семьи и бизнес, а чужие побоятся сюда вкладывать бабки. За*бись прогно