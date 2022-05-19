ІТ-компанії активно переводять офіси з України за кордон. ІНФОГРАФІКА

Із початком активних бойових дій в Україні найбільше ІТ-бізнесів переміщаються о сусідньої Польщі.

Про це свідчать травневі дані IT Ukraine щодо релокації компаній в умовах війни, передає ain.ua.

Базуючись на цих даних компанія TopLead розробила відповідну інфографіку.

Загалом, станом на 11 травня до Польщі з України релокувалися 49 ІТ-компаній. На другому місці – Німеччина. Туди свій бізнес перемістили 24 представники сфери. Трійку закрили Іспанія та Румунія – у травні в цих країнах перебувають по 12 переміщених з України ІТ-компаній.

Менш популярним напрямком є Португалія – в країну релокувалися 7 ІТ-бізнесів. Далі йдуть такі країни як Болгарія, Нідерланди та Туреччина. Туди перемістилися по 6 компаній сфери відповідно.

Також серед країн, яке українське ІТ обрало для релокації: Чехія (4 компанії), Молдова (3) та Хорватія (3).

В інші країни, за даними IT Ukraine, з України перемістилося 22 компанії. У той же час, більшість компаній має декілька країн релокації, зазначили в асоціації.

Найбільший відсоток релокованих співробітників припав на компанії з понад 1200 людей (32%), у компаніях з персоналом із 200-1200 людей ця цифра становить – 24%, у компаніях до 200 людей – всього 14%.

Нові офіси планують відкрити всі великі компанії та 64% компаній 200-1200 людей.

Серед потенційних країн відкриття офісів: Польща, Румунія, Іспанія, Болгарія, Португалія, Хорватія та Велика Британія.

Зазначається, що компанії очікують, що після закінчення війни за кордон вийдуть до 18-25% співробітників. Натомість 75% компаній до 200 людей не планують розширюватися.