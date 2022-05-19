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ІТ-компанії активно переводять офіси з України за кордон. ІНФОГРАФІКА

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Із початком активних бойових дій в Україні найбільше ІТ-бізнесів переміщаються о сусідньої Польщі.

Про це свідчать травневі дані IT Ukraine щодо релокації компаній в умовах війни, передає ain.ua.

Базуючись на цих даних компанія TopLead розробила відповідну інфографіку.

Загалом, станом на 11 травня до Польщі з України релокувалися 49 ІТ-компаній. На другому місці – Німеччина. Туди свій бізнес перемістили 24 представники сфери. Трійку закрили Іспанія та Румунія – у травні в цих країнах перебувають по 12 переміщених з України ІТ-компаній.

Менш популярним напрямком є Португалія – в країну релокувалися 7 ІТ-бізнесів. Далі йдуть такі країни як Болгарія, Нідерланди та Туреччина. Туди перемістилися по 6 компаній сфери відповідно.

Також серед країн, яке українське ІТ обрало для релокації: Чехія (4 компанії), Молдова (3) та Хорватія (3).

В інші країни, за даними IT Ukraine, з України перемістилося 22 компанії. У той же час, більшість компаній має декілька країн релокації, зазначили в асоціації.

ІТ-компанії активно переводять офіси з України за кордон 01

Найбільший відсоток релокованих співробітників припав на компанії з понад 1200 людей (32%), у компаніях з персоналом із 200-1200 людей ця цифра становить – 24%, у компаніях до 200 людей – всього 14%.

Нові офіси планують відкрити всі великі компанії та 64% компаній 200-1200 людей.

Серед потенційних країн відкриття офісів: Польща, Румунія, Іспанія, Болгарія, Португалія, Хорватія та Велика Британія.

Зазначається, що компанії очікують, що після закінчення війни за кордон вийдуть до 18-25% співробітників. Натомість 75% компаній до 200 людей не планують розширюватися.

Автор: 

бізнес (1161) ІТ-індустрія (541)


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Топ коментарі
+9
Війна в Україні просто нереальний джек-пот для польщі. Так само, як США дуже добре нагрілися на першій світовій війні, так само польща дуже непогано буде себе почувати по людському капіталу після війни. А для України одна трагедія за іншою: спершу страшна війна, а потім гіганська втрата людських ресурсів по факту закінчення війни. Сумно все це...
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19.05.2022 19:09
+5
Куди ж ви "чуваки"? А як же Дія-сіті, креативна економіка і розбудова нової країни?
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19.05.2022 17:40
+5
тільки після розстрілу гетьманцева якого перед тим тре повісити
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19.05.2022 18:13
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Куди ж ви "чуваки"? А як же Дія-сіті, креативна економіка і розбудова нової країни?
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19.05.2022 17:40 Відповісти
тільки після розстрілу гетьманцева якого перед тим тре повісити
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19.05.2022 18:13 Відповісти
Кого це турбує? Я вже тиждень намагаюсь щось вирішити, частина питання у мінюсті а частина у мінфіні але це планети різних систем, все як у совку - це не наше - це до них і так по колу.

Нацбанк зовсім десь далеко далеко((( - це така структура, яка дивиться на закони, вибирає з них що вона буде виконувати а що ні, приймає внутріщні інструкції і робить на свій розсуд.

Причому, якщо би це уло якесь старе законодавство, так ні, це те що приймалось на протязи пари років і зовсім свіжі.
Скажу так - незнаю хто це робить, але 100% робить на знищення тих хто змушений виживати у військовий час.
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19.05.2022 21:56 Відповісти
Доповню, тут потрібна та анансована няня, якій даеш валізу грошей і вона знає кому і скіки треба рознести щоб вирішити щось!
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19.05.2022 21:59 Відповісти
Аж цікаво стало про шо ви так завуальовано розповідаєте

В якій сфері хоча б діяльність?
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20.05.2022 02:22 Відповісти
В мене ИТ, але того що вони наприймали наприкінці квітня... Це стосуєтся усіх сфер, і вже починає бити, а десь через місяці буде жопа(( Я нижче писав, що тікають ИТ, томущо їм легше перебазуватися, а ніж виробникам та ін... Усі хто радісно встиг виїхати з маріуполя, бердянска, мелітополя та ін, і якось зберегає свій бізнес - будуть забллоковані та закриті - в закони вже под це зміни внесли, одне рішення залишилолсь.
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20.05.2022 11:06 Відповісти
Це тільки про IT мова, чи ширше, про бізнес в країні?

Шо саме буде заблоковане?
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20.05.2022 11:34 Відповісти
Блокування рахунків, визнання недісними договорів усіх підприємств та підприємців, у яких в реєстраційних документах є адреси окупованих на даний час теріторій. Це міліони підпримств та підприемців, які встигли виїхати з окупації. Їх чекає приємна новина - виїхав - молодець, але працювати ти не будеш!
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20.05.2022 17:25 Відповісти
Про який конкретно закон йде мова?
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21.05.2022 10:32 Відповісти
Отож. Взагалі не зовсім розумію чому іт-шники драпають. Але видно щось знають.
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20.05.2022 08:31 Відповісти
Війна в Україні просто нереальний джек-пот для польщі. Так само, як США дуже добре нагрілися на першій світовій війні, так само польща дуже непогано буде себе почувати по людському капіталу після війни. А для України одна трагедія за іншою: спершу страшна війна, а потім гіганська втрата людських ресурсів по факту закінчення війни. Сумно все це...
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19.05.2022 19:09 Відповісти
Арестович це досить розумний авантюрист і пристосуванець.
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20.05.2022 08:34 Відповісти
Головна трагедія - це 73% зебілів у країні. Жодна країна не витримає такої кількості.
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19.05.2022 20:47 Відповісти
Ну не скажи, сотрудников то не выпускают. А вот Европа да, на греется крепко. Туда молодые женщины с детьми переехали, решится их проблема с демографией. Плюс торговля оружием на обе стороны, судя по тому что в СМИ всплывает. Но мужчинам выезд закрыт и я совсем не удивлюсь если это по договорённости с Европой. Боюсь если это затянется, Украина превратится в гетто. Кризис за кризисом из которого нет быстрого выхода.
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19.05.2022 23:23 Відповісти
Вже гетто. Але це війна, інакше ніяк. А по договорьонності, на обє сторони це вже перебор, менше конспірології, більше здорового глузду.
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20.05.2022 08:37 Відповісти
Это не перебор. Без поддержки с запада мы не вы стоим, как ни крути. В такой ситуации Украине руки выкручивают как могут. Обжегшись на Сирии и афгане Украине тупо перекрыли выезд населения, боясь очередных нахлебников которым придётся платить пособия. Только тут ленивых нет.
Насчёт 'инакше нияк' я не согласен. Те же моряки приносят деньги не сидя взаперти дома. Большая часть ит контор скоро закроется потому что клиенты не хотят вести проекты на нашей территории. Дорабатываются текущие и все, что дальше, землю жрать? Многие заробитчане везут львиную долю денег из-за границы, им тоже выезд запрещён. Все эти люди могут и хотят зарабатывать но не могут. Сколько в таком режиме мы потянем? На гуманитарке не просидиш долго, квартплату банками тушёнки не оплатить.
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20.05.2022 08:54 Відповісти
Дуже розумний- так влаштуватися при єдиному таланті - розповідати байки і колискові.
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20.05.2022 10:15 Відповісти
Я розумію, що при владі дебіли, які нищать державу комплексно. Але ж без обмеження не можна, бо виїде критично багато чоловіків призивного віку. Зрозуміло, що щось треба вирішувати з виїздом, бо держава не витягне. Але там не має кому вирішувати. Ніякої конспірології, просто тупі. Красти навчились, вміють і можуть, а приймати антикризові рішення ні. Від'ємний відбір, як еталонна ілюстрація ексдепутат Кива. Ну і коли читаєш стенограми промов зе, коли він сам формулює, а не підготовлений текст читає, розумієш, що все набагато гірше, ніж здавалось на перший погляд.
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21.05.2022 07:10 Відповісти
Треба залишатися, бо хто ж буде сплачувати нові ціни на паливо?
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19.05.2022 20:45 Відповісти
Ага, і комуналку
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20.05.2022 07:22 Відповісти
Стапе. Комуналка ще стара. Поки що (ключове слово)
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20.05.2022 08:42 Відповісти
За дешевою бензиною на окуповані території, чи в рашку. Тут ціни прямують до європейських. Альтернатива: лісапед, громадський транспорт (він не пристойно дешевший, ніж в Європа), піші прогулянки на марафонські дистанції(дюже корисно для здоров'я)
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20.05.2022 08:40 Відповісти
Майже всі мої бувші знайомі айтішніки купили довідки - то срака болить то голова хвора та втекли за кордон ! Всі ці задроти сиділи тут, щоб не платити податки та класти чорний нал на кишені. А тепер ці дістрофікі побігли з України. Вони на самому початку війни лобіювання закон що їх не можна брати в армію, не вийшло, тому тікають.
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19.05.2022 21:56 Відповісти
В мене для вас новина, це стосується не тіки ИТ, просто їм легше міняти місцезнаходження, ця сволота кацапська повтекла з Київа на час бомбордувань, а зараз вони повернулись і новими зусиллями руйнують економіку приймаючи усілякі постанови, розпорядження тощо. такшо свій безглуздий висер можете в дупу собі засунути.
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19.05.2022 22:09 Відповісти
Тіпа таво.
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20.05.2022 08:43 Відповісти
В черную ит не работают уже лет 10.
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19.05.2022 23:25 Відповісти
Всех их оформили как вольнонаёмные спд, оплата налогов самая минимальная, ведение бух учёта отсутствует. Такие налоги как НДС 20% налог на прибыль 18%, есв 22% + 18% и военный налог 1.5% ВСЕ ЭТИ НАЛОГИ этим аферистам неведомы.
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19.05.2022 23:29 Відповісти
Потому что можно брать и выполнять контракты паралельно основному. Это не та сфера как на заводе, с жёсткой привязкой персонала. Налоги слабые? А вы не в процентах считайте а в гривнах. Там налоги как у некоторых зарплаты.
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20.05.2022 00:01 Відповісти
Кстати военный налог платят все. И большая часть волонтерит за свои деньги. А если отдавать 50% своих денег толстому дяде ни за что на новый лексус то лучше в другую страну уехать. ИТ не лохи.
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20.05.2022 00:03 Відповісти
Ит формировал налогами 4% ВВП Украины. Посчитай сколько это в гривнах и сравни с другими отраслями. В Украине на них молится должны были а не доить безбожно.
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20.05.2022 00:06 Відповісти
От силы 2-3% и то львиную долю это телекоммуникации, которые причисляют в сферу ИТ. Оно конечно дето так и есть, но чуваки шпарящие код за ноутом к этому никакого отношения не имеют.
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20.05.2022 01:44 Відповісти
А вот потеря перерабатывающей промышленности, металлургии, сельского хозяйства, и портов для экспорта всего этого добра - вот это ЖОПА господа. Вдвойне хопа как для такой, мягко говоря, небогатой страны.(
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20.05.2022 01:48 Відповісти
А кто ето сдєлал? Отож, дебіли при владі це не тільки біда економіці, це і повномаштабна війна, яку ми отримали.
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20.05.2022 08:48 Відповісти
Давай токо не трынди, "от силы"! IT уже давно давало больше чем металлургия! При этом не нанося такой непоправимый ущерб окружающей среде!
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20.05.2022 02:24 Відповісти
Гетьманцев ти чого тут під чужими ніками? Бігом марш на банкову до нєлоха - піднімати податки і закручувати гайки бізнесу, бо ще не дехто працює якимось дивом... незважаючи на корупцію, відсутність логістики і палива.
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20.05.2022 00:16 Відповісти
Дебил комуняцкий, НДС платят ВСЕ, покупая товар в маркете!

И в то время когда ФОП платит минимум 5% с оборота, то у ТОВ (ООО) эффективная налоговая нагрузка составляет аж 1,5% с оборота! Не знал? Пролетарий куев!
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20.05.2022 02:27 Відповісти
Все так. Але не маніпулюйте цифрами. Оптимізація оподаткування робить так, що всі платять мало, або дуже мало.
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20.05.2022 08:51 Відповісти
Какими цифрами тебе не манипулировать? Я тебе привел данные налоговой!

Ты когда ищешь себе что-то купить в интернете - ты всегда самую дорогую цену выбираешь из предложенных вариантов одного и того же товара, правильно? Потому что это же плохо - платить мало?

Или ты за то чтобы другие платили много - а ты будешь всегда платить мало?

Когда вы уже вымрете, комуняки сраные?

А может просто разогнать всю ментовско-прокурорско-судейско-депутатско-чиновническую шоблу - и ты сразу прозреешь СКОЛЬКО бабла на самом деле гребет "государство" с населения?!
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20.05.2022 14:01 Відповісти
1.5% податків від доходу для ТОВ це фантастика, враховуючи мінімум 30% загального доходу (обороту) є оподатковуваним доходом. Як уже було сказано вище, один дохід оподатковується 18% податком на прибуток + 22% ЄСВ + 18% ПДФО + 3% військового збору, + ще непрямі податки, що сплачуються з прибутку після оподатковання цими прямими податками як ПДВ 20%, акцизи, місцеві податки на землю, нерухомість.
В сумі виглядає як грабіж.
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21.05.2022 11:33 Відповісти
Ты внимательно читаешь? Или для тебя что доход, что оборот - один хрен?

"один дохід оподатковується 18% податком на прибуток + 22% ЄСВ + 18% ПДФО + 3% військового збору" - 22% ЄСВ + 18% ПДФО на дохід?
Зачем писать если не отбиваешь дупля в налоговом учете?

Начни с азов - гугли "эффективная налоговая нагрузка"
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21.05.2022 23:30 Відповісти
"чорний нал на кишені" кладут только избраные тобою зеленые твари!

IT-шники - это золото нации! А то кто только лопатой умеют махать, типа тебя - это говно нации. Похвастайся в какую армию взяли тебя, "https://biz.censor.net/user/402675" ? В танчики в компутере дрочить?
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20.05.2022 02:29 Відповісти
Я так понимаю все сотрудники женщины, дети и старики?) Это потеря для зеленого электората) Для экономики это не потеря. Большинство пашет на заграничного дядю на аутсорсе и в серую. А вот та армия заробитчан которая перечисляла миллиарды каждый год из-за бугра вот это да. Сумма однако. После окончания войны когда границы откроют половина страны выедет. Вот только уже не в виде заробитчан, а скорее всего в виде переселенцев. Вот это будет потеря.
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20.05.2022 01:40 Відповісти
Сказки не рассказывай, всерую говорит он. Всерую никто давно не работает, только шарашкины конторы однодневки.
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20.05.2022 08:30 Відповісти
И налоги компании платят в Украине а не за бугром. Вы на рашку работаете, дядя? Целенаправленно дискредетируете отрасль приносящую валютнуб прибыль.
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20.05.2022 09:04 Відповісти
И правильно сделают. Рашка-то и после войны никуда не денется. Сказки про капитуляцию и развал можно детям рассказывать.
С таким долбанутым соседом никто из своих не станет строить тут дома, семьи и бизнес, а чужие побоятся сюда вкладывать бабки. За*бись прогно
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20.05.2022 09:00 Відповісти
Шо ж ти до цього часу не втік? Немає 18, або більше 60? Або 15 тис євро на хабар закарпатським ? " Вата, ті, хто "73%", зараз скиглять-" все пропало".
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20.05.2022 10:22 Відповісти

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