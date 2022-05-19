Кабмін оприлюднив постанову про скасування обмеження цін на бензин та дизпаливо

Кабінет міністрів повністю скасував державне регулювання роздрібних цін на бензин та дизпаливо.

Відповідна постанова Кабіну №594 від 17 травня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом зупинена дія пункту №41-4 так званої "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Пунктом №41-4 на період дії карантину встановлювався граничний рівень торговельної надбавки на бензин та дизпаливо, а також визначалася середня вартість літра пального на основі даних міжнародного інформаційного агентства Platts, витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Уряд відпустив ціни на нафтопродукти. Скільки буде коштувати пальне

Як повідомлялося, 17 травня перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, однак називала певні "граничні ціни".

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн", – пообіцяла вона.

Міністерство економіки 14 травня оновило граничні ціни на бензин та дизпаливо, після чого максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л.

На початку травня Кабмін підвищив граничну торговельну надбавку до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.

Після прийняття цього рішення Свириденко обіцяла, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано вже на початку березня, хоча ціни на нього зростуть через ускладнену логістику, однак цього не відбулося, а ряд мереж АЗС почав продавати пальне в обхід встановлених обмежень.