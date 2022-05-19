Влада Росії спрогнозувала падіння експорту газу та нафтопродуктів

Експорт газу та нафти з Росії у 2022 році зменшиться на 10% і 1,2% відповідно, нафтопродуктів – на 20%. Водночас експорт зрідженого газу зросте на 5,5%.

Про це свідчить прогноз Мінекономіки РФ на 2023-2025 роки, пише російський "Коммерсант".

"У реальному вираженні експорт товарів знизиться на 14,2% до 2021 року (зокрема нафтогазовий – на 8,4%, ненафтогазовий – на 19,9%). При цьому внаслідок зростання експортних цін зниження в номіналі буде помірнішим (-2,3%)", – йдеться у прогнозі.

У базовому сценарії експорт нафти у 2022 році складе 228,3 млн тонн порівняно з 231 млн тонн у 2021 році. У 2023 році показник може знизитися до 224,8 млн тонн, у 2024 році – зрости до 228,1 млн тонн.

У базовому варіанті Мінекономіки очікує видобуток нафти з конденсатом 2022 року на рівні 475,3 млн тонн порівняно з 524 млн тонн у 2021 році (-9,3%). У 2023 році очікується зниження цього показника до 472,8 млн тонн, у 2024 році – зростання до 476,1 млн тонн, у 2025 році – до 480,5 млн тонн.

Згідно з прогнозом, видобуток газу може знизитися на 5,6% у 2022 році – до 720,9 млрд кубометрів. Однак у наступні роки очікується зростання видобутку до 730 млрд і 735 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, вже два тижні посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. Категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Водночас "Газпром" припинив постачання газу за чинними контрактами для компаній "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через їх відмову переходити на оплату в рублях на вимогу Кремля.