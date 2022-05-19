Єврооблігації України за два дні подорожчали на 10%

Котирування українських єврооблігацій у середу, 18 травня, коли було оголошено про нову макрофінансову допомогу Україні з боку ЄС на 9 млрд євро, підвищилися в середньому ще на 7,5%, а за два дні їхнє зростання становило вже 10%.

За інформацією Bloomberg, з урахуванням близькості терміну виплат це знизило прибутковість найкоротших паперів з погашенням у вересні цього року до 157,6% проти 187,7% днем ​​раніше, передає Інтерфакс-Україна.



Ставки паперів із погашенням у 2023-2024 роках впали за два дні на 8,2-6,6 відсоткових пункта, середньострокових – на 4,9-3 в.п., а найдовших – на 1,9-1,7 в.п.



Зокрема, єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 80,3% річних, у вересні 2024 року – 55,2% річних, 2025 року – 42,1%, 2026 року – 35%.



Ставки за паперів із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 30,9-25,8%, а найбільш "довгих" з погашенням у 2032-2033 роках – до 22,9-22,2%.



Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 38,8%, у 2030 році – 21%, що відповідно на 3,9 в.п. та 2,2 в.п. нижче за показники початок тижня.



Попри таке зростання і навіть з урахуванням подорожчання за два попередні тижні ще на 10,5%, поточні котирування українських єврооблігацій залишаються все ще нижчими за рівень, на який вони підскочили на оптимістичних настроях інвесторів після українсько-російських переговорів у Стамбулі.

Єдиним винятком виступають папери з погашенням у вересні цього року, що подорожчали за цей час з 62,4% від номіналу до 70,3%, проте з урахуванням близькості терміну погашення їх ставка все ще трохи вища – 157,6% проти 154 7%.



Інші папери коштують дешевше за рівень кінця березня в середньому на 9,6%.



Абсолютне зростання за цей період показали лише ВВП-варранти: після подорожчання за два останні дні ще на 16,4% вони зараз котируються по 38,1% від номіналу, тоді як наприкінці березня їхня ціна становила 33,1% від номіналу.



Така динаміка пов'язана зі збільшенням очікувань учасників ринку значних темпів зростання економіки України після її обвалу у 2022 році, а отже – і зростання виплат за ВВП-варрантами.