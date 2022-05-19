БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1819 відвідувачів онлайн
Новини
329 1

Мінцифри відновило оформлення виплат для переселенців через "Дію" (оновлено)

дія,послуги

Міністерство цифрової трансформації відновило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що відтепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи і соціальні виплати для себе та своїх дітей онлайн.

Термін їх зарахування залежить від того, коли "Ощадбанк" перерахує кошти, адже "Дія" є тільки технічним адміністратором послуги.

У міністерстві нагадали, що послуга доступна для громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої територій АР Крим та м. Севастополя, а також з території громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації.

Як повідомлялося, перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодження Міністерства оборони. Актуальний перелік можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у наступних розмірах:

  • для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;
  • для інших осіб – 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія" (в розділі "послуги").

Особисто заяву на отримання допомоги можна подати наступним способом:

  • особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу;
  • отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО;
  • особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.

Автор: 

переселенці (458) Мінцифри (798) Дія (617)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блждь, я віїхав, зареєструвався на новому місті, повернувся - і вже 2 місяці чекаю ті срані 2 тисячі на один день купити щось похмти від тих рукожопів. Щоб ви здохли, дєбіли.
показати весь коментар
19.05.2022 13:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 