Велика Британія запровадила санкції проти трьох великих авіакомпаній РФ

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти російського авіаційного сектору, зокрема йдеться про державний "Аерофлот", "Уральські авіалінії" та авіалінії "Росія".

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Зазначається, що тепер ці компанії не зможуть використовувати, а також продати свої "невикористані, вигідні посадкові слоти в аеропортах Великої Британії. Це не дасть РФ заробити близько 50 млн фунтів стерлінгів".



"Поки Путін продовжує свій варварський наступ на Україну, ми продовжуватимемо націлюватися на російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми переконуємося, що вони не зможуть отримати готівку на своїх прибуткових посадкових місцях у наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну – ми не зупинимося, поки Україна не переможе", – наголосила міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс.

"Аерофлот" є найбільшою авіакомпанією Росії та входить до 20 найбільших у світі. Вона перебуває у мажоритарній власності держави РФ та має стратегічне значення для уряду Росії. "Аерофлот" не тільки надає послуги російському уряду, але й створює важливе джерело доходу для Кремля.



Авіакомпанія "Росія", відома як "Російські авіалінії", є однією з найстаріших і найбільших авіакомпаній Росії та входить до складу "Аерофлоту". Таким чином, авіакомпанія "Росія" веде свою діяльність як афілійована з російським урядом організація і бере участь в отриманні вигоди або підтримці уряду Росії.



"Уральські авіалінії" – також одна з найбільших авіакомпаній Росії, раніше входила до складу "Аерофлоту". Вона також отримує вигоду від уряду Росії та має стратегічне значення.