Прямі втрати економіки України внаслідок війни перевищили $97 мільярдів, – KSE

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $3,1 млрд. Загальна сума прямих збитків становить майже $97,4 млрд або 2,9 трлн грн.

Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute за підтримки Офісу президента та уряду.

Зазначається, що третій тиждень поспіль продовжують зростати збитки від пошкоджених та зруйнованих житлових будинків внаслідок бойових дій. Сума збитків через руйнування житлового фонду зросла майже на $3 млрд. Станом на 19 травня через війну зруйновано чи пошкоджено 38,6 млн квадратних метрів житла загалом на $33,9 млрд.

Зросли також загальні збитки від руйнувань та пошкоджень підприємств – на $207 млн за останній тиждень. Загалом з початку війни постраждало щонайменше 216 заводів, фабрик та підприємств на $10,6 млрд.

Крім того, за останній тиждень пошкоджено та зруйновано ще 75 закладів освіти, від початку війни сумарно таких вже 1067. Збитки від пошкоджень та руйнувань обʼєктів освіти складають майже $1,5 млрд. Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених легкових автомобілів складає щонайменше 94,5 тисячі.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 12 цивільних аеропортів, 295 мостів та мостових переходів, 591 дитсадок, 574 медзаклади, 108 релігійних та 179 культурних споруд, 169 складів та 19 торгівельних центрів.

Загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі втрати, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.