Ціни на автогаз у мережах АЗС зросли ще на 90 копійок за літр

Середня ціна на скраплений газ 19 травня у мережах АЗС зросла на 90 копійок – до 37,58 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що на станціях SOCAR ціна виросла на 3 грн – до 37,48 грн/л.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л – до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно.

На KLO, "Автотранс", та BVS ціна на автогаз зросла на 1 грн/л – до 39, 38,98 і 38,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,5-3,5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укрнафта" та інших.