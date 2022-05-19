Світовий банк виділить $30 мільярдів на подолання глобальної продовольчої кризи

Керівництво Світового банку оголосило про плани виділити понад $30 мільярдів на проєкти у відповідь на виклики продовольчій безпеці у світі, які різко загострились після вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у заяві банку.

"Світовий банк оголосив про кроки, які він планує вжити в межах комплексної глобальної відповіді на кризу продовольчої безпеки, за допомогою існуючих та нових проєктів на суму до $30 млрд у таких сферах, як сільське господарство, харчування, соціальний захист, водопостачання та зрошення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це фінансування буде націлене на стимулювання виробництва продуктів харчування та добрив, покращення продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі та підтримки вразливих домогосподарств і виробників.



Зазначається, що наразі Світовий банк співпрацює з країнами над підготовкою нових проєктів на $12 млрд для реагування на кризу продовольчої безпеки. Крім того, портфель Світового банку вже включає невиплачені залишки в розмірі $18,7 млрд у продовольчих проєктах, тож сумарно підтримка у найближчі 15 місяців сягатиме $30 млрд.

Більшість ресурсів спрямовується на Африку та Близький Схід, Східну Європу, Центральну та Південну Азію.