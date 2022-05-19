"Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Шостки

Із 20 травня почне курсувати поїзд Інтерсіті+ №774/773 сполученням Київ – Шостка.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09. Зворотно, з Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.