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"Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті+ із Києва до Шостки

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

Із 20 травня почне курсувати поїзд Інтерсіті+ №774/773 сполученням Київ – Шостка.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09. Зворотно, з Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

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