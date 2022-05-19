В Україні арештували активів РФ та Білорусі на 30 мільярдів

Бюро економічної безпеки забезпечило накладання арешту на активиРосії та Білорусі загальною вартістю 30 млрд грн.

Про це заявив директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник в ефірі єдиного телемарафону, передає пресслужба БЕБ.

Зокрема, йдеться про 100% корпоративних прав та активи гірничо-збагачувального комбінату, який здійснював видобуток титановмісної сировини, 17 800 вагонів орієнтовною вартістю близько 15 млрд грн, з них 1625 вагонів з товарно-матеріальними цінностями (3 млрд грн), понад 160 одиниць автомобілів та спецтехніки на 220 млн грн, а також активи однієї з фінансових установ в сумі понад 12,4 млрд грн.

"Насамперед, ці активи не повинні працювати на країну агресора. По-друге, вони повинні належати Україні та приносити користь нашій державі. Вагони мають здійснювати перевезення на українській залізниці, товарно-матеріальні цінності використовуватися для відбудови зруйнованих населених пунктів, кошти та автомобілі передаватися на потреби ЗСУ", – зазначив він.

Як раніше повідомив Офіс генпрокурора, суд арештував активи компаній російського олігарха Фрідмана на 12,4 млрд грн.