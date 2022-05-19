Польська PGNiG подала новий позов до "Газпрому"

Польська державна газова компанія PGNiG подала новий позов до "Газпрому" з вимогою виплати відсотків за $1,5 млрд переплати за постачання газу у 2014-2020 роках.

Про це йдеться у звіті польської компанії, передає Інтерфакс-Україна.



"31 березня 2022 року PGNiG направила "Газпрому" повідомлення про порушення арбітражного розгляду у зв'язку з її вимогою про виплату відсотків за сумою, переплаченою PGNiG за природний газ, поставлений у період з листопада 2014 року по лютий 2020 року. PGNiG очікує на відповідь "Газпрому" на звернення до арбітражу", – йдеться у документі.



Компанія ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" та "Газпром експорт" у 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав відвантаження близько 10 млрд. куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість – 8,7 млрд куб. м на рік.



30 березня 2020 року Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення скоригувати формулу ціни за контрактом на постачання газу до Польщі газопроводом "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року. "Газпром" у 2020 році виплатив присуджені судом $1,6 млрд (з урахуванням відсотків).