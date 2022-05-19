Україна отримає від Польщі 25 тисяч тонн бензину

Україна в межах допомоги отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністеркою клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою, передає "Польське радіо".

Свириденко зазначила, що до війни 97% палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

За її словами, в межах допомоги з польських запасів буде відправлено 25 тис. тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.

Зі свого боку Анна Москва зазначила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону щодо транспортування палива. За її словами, такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.

Також створюються нові напрямки постачання та нова система енергетичної безпеки. Польська міністерка підкреслила, що співпраця продовжиться і в мирний час.