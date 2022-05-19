МЗС Великої Британії здійснило найбільший платіж на спецрахунок Нацбанку для підтримки української армії

Національний банк 18 травня отримав від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн грн) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що це – найбільша сума, що надійшла на підтримку ЗСУ одним платежем в іноземній валюті від закордонних благодійників з початку війни з Росією.

"Ми щиро дякуємо Міністерству закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії за цей значний благодійний внесок у захист Україною не лише власної свободи та незалежності, але й миру і демократичних цінностей усього світу", – прокоментував голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Він також додав, що під час війни Україна відчуває потужну підтримку британського народу –майже п’ята частина коштів, що надійшли в іноземній валюті для підтримки українських військових на спецрахунок НБУ, це донати в фунтах стерлінгів.

Загалом на сьогодні на спецрахунок Нацбанку для підтримки української армії було перераховано майже 16,8 млрд грн. Із них майже 5,2 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, що для допомоги українським військовим перерахувати кошти можна на сайті Національного банку за реквізитами та за допомогою платіжної картки.