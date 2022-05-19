Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про розвиток вітрової енергії на 135 мільярдів євро
Глави урядів країн Північного моря підписали угоду про співпрацю щодо розвитку прибережної вітрової енергії та зеленого водню.
Зазначається, що вони планують виробляти принаймні 65 ГВт до 2030 року і 150 ГВт – до 2050 року, передає Euroactiv.
У спільній декларації країни Північного моря заявляють про намір стати "зеленою електростанцією Європи".
Постійні вітри Північного моря, мілководдя та близькість до промислових центрів, які є великими споживачами електроенергії, роблять його ідеальним місцем для встановлення вітрових електростанцій.
"Разом з нашими країнами-партнерами ми можемо ще швидше та ефективніше розширити морську вітрову енергетику в регіоні Північного моря та використати новий потенціал для зеленого водню", – сказав віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, додавши, що це "ще більше зменшить залежність від імпорту газу".
Угода спрямована на десятикратне збільшення потужностей морської вітроенергетики в регіоні, при цьому загальні інвестиції з приватного сектору, як очікується, досягнуть 135 млрд євро.
"Використання вітру, використання Північного моря має давню традицію в наших країнах", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який свого часу був мером Гамбурга, транспортного центру Північного моря.
Прибережні вітрогенератори більше не залежат від субсидії і стають "дешевшими і дешевшими", додав він, зауваживши, що зараз "час для індустріалізації".
Водночас чотири країни хочуть активізувати співпрацю у виробництві "зеленого" водню з відновлюваної електроенергії, плануючи розширити відповідну інфраструктуру в регіоні.
Зелений водень користується великим попитом у виробників сталі, які прагнуть виробляти її з нейтральним вмістом вуглецю.
За словами політиків, вітрові електростанції Північного моря повинні відігравати важливу роль у забезпеченні достатньої кількості водню.
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