"Укрпошта" 23 травня випустить нову марку про "русскій воєнний корабль"

У День морської піхоти України, 23 травня, "Укрпошта" планує випустити марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"Так співпало, що на цей день припадає 40 днів з моменту "трагічної" загибелі російського крейсеру "Москва" – тож подвійне свято. Тому саме 23 травня Укрпошта випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" і почне її продаж", – зазначив він.

Смілянський наголосив, що всі деталі продажу будуть оголошені у соцмережах компанії та його сторінках ввечері 22 травня.

Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників та у двох номіналах: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для відправлень по Україні та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.

Продаватися вона буде у більш ніж 1500 відділеннях "Укрпошти", включно з райцентрами.

"У перший тиждень 1 мільйон марок буде спрямовано саме у відділення. Наступного тижня ще 1 мільйон і так далі. Ліміт – 2 блоки по 3 марки одному покупцю (будь якого номіналу 1+1, 2 одного і т.п.)", – пояснив гендиректор "Укрпошти".

Крім того, 1,5 млн марок буде продаватися на 5 інтернет майданчиках, зокрема міжнародних. Ліміт – той же самий: 2 блоки на замовлення. Також у продажу будуть доступні футболки, світшоти, магніти та конверти першого дня випуску, а також інші тематичні марки.

На більшості онлайн-майданчиків також буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.