Вартість відновлення електропостачання на деокупованій Київщині становила 300 мільйонів, – ОП

У населених пунктах Київської області, які постраждали від російської окупації, завершується відновлення енергопостачання. Вартість відновлення становили 300 млн грн.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає пресслужба ОПУ.

"Живлення відновили для більш як 260 тис. споживачів. Окупанти пошкодили 10 тис. кілометрів електроліній, – зазначив він.

За словами Тимошенка, ремонтні роботи тривали 45 днів замість запланованих 60 днів.

"У нас є приказка, що існує цілий батальйон електриків, бо ви кожного дня робите круту справу. Щойно наші Збройні Сили вибили ворога з Київської області, відразу ви разом з працівниками ДСНС та будівельниками почали відновлення електропостачання. Це відновлення сьогодні для Київської області фактично завершено", – наголосив заступник голови ОПУ.

Він зауважив, що до робіт було залучено понад тисячу працівників із різних регіонів України, а вартість відновлення становить 300 млн грн.