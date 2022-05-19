Окупанти не зможуть постачати електроенергію із ЗАЕС до РФ, – "Укренерго"
Енергосистема України наразі не має фізичних зв'язків з енергосистемою РФ. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе.
Про це заявили в пресслужбі "Укренерго", коментуючи заяву російського урядовця про плани роботи захопленої Запорізької АЕС на РФ.
"Зазвичай системний оператор не коментує заяви злочинців, але ця – явно скерована на міжнародну аудиторію, тому чемно нагадаємо громадянам України та європейським партнерам: ЗАЕС знаходиться в українській мережі, під контролем українських спеціалістів. Енергосистема України зараз не має фізичних зв'язків з енергосистемою Росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в росію наразі фізично неможливе", – йдеться у повідомленні.
Також в "Укренерго" нагадали, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС "означатиме акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками".
"Отже, оскільки українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва", – наголосили в компанії.
В "Укренерго" переконані, що мета заяви росіян – дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.
"Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською", – підсумували в компанії.
Напередодні віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію. При цьому Україні пропонують купувати електроенергію зі своєї ж станції.
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.
Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.
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К сожалению для народа Украины не знаю как для новоиспеченных майнеров типа Арахамии потому как они всегда торгуют во время войны а точнее не торгуют а воруют поставка э/э Запорожской АЭС в РФ можлива потому как РФ оккупировал не только станцию но большую часть территории через которую можно напрямую поставлять э/э в Крым или в РФ. Вопрос в другом зачем врать людям?