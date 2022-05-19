США оголосили про нову екстрену продовольчу допомогу Україні на $215 мільйонів

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що США нададуть Україні додаткові $215 млн екстреної допомоги на подолання продовольчої кризи, і закликав інші країни допомогти у боротьбі із глобальною продовольчою кризою, яка виникла через вторгнення РФ в Україну.

Про це він заявив під час зустрічі міністрів в ООН, присвяченій викликам глобальній продовольчій безпеці, передає CNN.



"Сьогодні, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше", – сказав він.

Крім того, за його словами, Конгрес США незабаром "затвердить близько $5,5 млрд додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку".

Блінкен також сказав, що США виділять $500 млн на збільшення виробництва в США добрив, щоб компенсувати імпорт із РФ.



Держсекретар також закликав інші країни, які мають добрива та зернові, і які також стикаються з глобальною нестачею через українську війну, швидко допомогти з цією кризою, що зростає.



