Лідери Євросоюзу обговорять створення нової спільноти, куди зможуть увійти не тільки члени ЄС, – Мішель
Лідери країн ЄС на саміті у червні обговорять ідею створення європейської політичної спільноти, до якої можуть увійти країни, які не є членами Євросоюзу
Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель у ході виступу, передає Інтерфакс-Україна.
"Ця пропозиція буде включена до порядку денного червневого саміту ЄС", – сказав Мішель.
Далі, за задумом Мішеля, цю ідею треба буде обговорити з лідерами країн, які були б зацікавлені у приєднанні до такої спільноти.
"У моїх очах цей процес не повинен сприйматися як заміна процесу розширення ЄС. Крім того, на мій погляд, участь у процесі не має бути гарантією, що та чи інша країна одного разу стане членом Євросоюзу", – додав він.
При цьому, на думку Мішеля, започаткування європейської політичної спільноти дозволить, зокрема, активно займатися вирішенням зовнішньополітичних завдань.
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