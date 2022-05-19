Лідери Євросоюзу обговорять створення нової спільноти, куди зможуть увійти не тільки члени ЄС, – Мішель

Лідери країн ЄС на саміті у червні обговорять ідею створення європейської політичної спільноти, до якої можуть увійти країни, які не є членами Євросоюзу

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель у ході виступу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця пропозиція буде включена до порядку денного червневого саміту ЄС", – сказав Мішель.

Далі, за задумом Мішеля, цю ідею треба буде обговорити з лідерами країн, які були б зацікавлені у приєднанні до такої спільноти.

"У моїх очах цей процес не повинен сприйматися як заміна процесу розширення ЄС. Крім того, на мій погляд, участь у процесі не має бути гарантією, що та чи інша країна одного разу стане членом Євросоюзу", – додав він.

При цьому, на думку Мішеля, започаткування європейської політичної спільноти дозволить, зокрема, активно займатися вирішенням зовнішньополітичних завдань.