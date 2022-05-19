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Лікарню у звільненому від окупантів Макарові готують до реконструкції

макарів

Пошкоджену окупантами лікарню у звільненому смт Макарів Київської області готують до реконструкції.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Це селище зазнало сильних руйнувань. Рашисти нищили цивільні та соціальні об'єкти. Пошкодили і місцеву лікарню. Там вибиті двері, не залишилось жодного вцілілого вікна. Серед хороших новин: під час бойових дій змогли зберегти апарати КТ і УЗД. Це вже добре, бо це обладнання вкрай важливе для обстежень", – написав Павлюк.

Водночас, він додав, що навіть в таких умовах медзаклад із 15 квітня уже почав працювати, і щодня медики приймають близько 200 пацієнтів.

Автор: 

лікарня (204) Київська область (285) реконструкція (252)


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