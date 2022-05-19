Акціонери планують докапіталізувати "Полтава-Банк" на 100 мільйонів

Акціонери "Полтава-Банку" планують на засіданні 24 червня збільшити статутний капітал на 106,14 млн ​​грн, або на 18,9%, до 561,01 млн грн за рахунок спрямування частини прибутку за 2021 рік.

Згідно з повідомленням у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у рамках емісії банк підвищив номінальну вартість простої іменної акції до 74 коп. з 60 коп., передає Інтерфакс-Україна.

Указується, що банк також планує направити 11,81 млн грн із суми прибутку за 2021 рік до резервного фонду, а на виплату дивідендів – 30 тис. грн.

За даними Національного банку України, станом на початок 2021 року найбільшими акціонерами "Полтава-Банку" були Олександр Некрасов (87,0309%), В'ячеслав Гофман (8,9225%) та Світлана Срібна (1,1515%).

За розміром загальних активів на 1 березня 2022 року "Полтава-Банк" займав 43 місце (3,35 млрд грн) серед 69 банків, що діяли в Україні.