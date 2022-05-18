"Нафтогаз" оголосив про отримання прибутку на 12 мільярдів

У 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.

Про це свідчить консолідована фінансова звітність НАК "Нафтогаз України" за відповідний період, затверджена правлінням компанії 17 травня 2022 року.

"Державні компанії за нормальних умов мають бути прибутковими. Враховуючи масштаб "Нафтогазу", такий прибуток не є надлишковим з огляду на інвестований капітал і його вартість. При цьому дані свідчать, що "Нафтогаз" був би прибутковим в 2021 році і без транзиту газу. Це важливе досягнення. Нагадаю, у 2019 "Нафтогаз" мав рекордні прибутки, але цього результату було досягнуто саме за рахунок транзиту", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

У 2021 році основний прибуток компанії був отриманий за рахунок видобутку.

"Однак, не всі сегменти діяльності були прибутковими і це потрібно виправляти. Зокрема збитковою була діяльність з імпорту, торгівлі та постачання газу – через державне регулювання. Також збитковою була діяльність зі зберігання газу", – пояснив Вітренко.

При цьому "Нафтогаз" у 2021 році значно перевиконав затверджений урядом фінансовий план, а також збільшив платежі у державний бюджет.

Раніше у "Нафтогазі" заявили про ризики втрати третини транзиту до ЄС через дії окупантів.

До того "Нафтогаз України" наприкінці березня авансом перерахував у державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.