БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
983 відвідувача онлайн
Новини
428 1
Денісова (7) зерно (1847) Крим (1064) зернові (1145)

Російські окупанти вивозять українське зерно через Крим, – омбудсмен

вагоны,зерновозы

Україна має свідчення того, що окупаційні російські війська вивозять зерно з українських сховищ у напрямку портів Криму.

Про це уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано "зерно". Усі вони належать "Северо-кавказкой железной дороге". Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю", – повідомила Денісова.

Вона звернула увагу, що на території окупованого Криму запасів зернових для вивезення в такій кількості не має, водночас у Херсонські та Запорізькій областях розміщена велика кількість зерносховищ.

"Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту", – зазначила Денісова.

За інформацією омбудсмена, мешканці АР Крим також повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.

Денісова наголосила, що вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, раніше Україна експортувала до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць через порти Одеси та Миколаєва. Але через російську блокаду портів наразі спроможність поставок за кордон впала до 0,5 тонн зерна в місяць, через що Україна не може експортувати значні запаси зернових. 

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ЧЕГО ВЫ ЕГО НЕ ОТРАВИЛИ !!!???
показати весь коментар
22.04.2022 19:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 