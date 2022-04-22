Російські окупанти вивозять українське зерно через Крим, – омбудсмен

Україна має свідчення того, що окупаційні російські війська вивозять зерно з українських сховищ у напрямку портів Криму.

Про це уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано "зерно". Усі вони належать "Северо-кавказкой железной дороге". Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю", – повідомила Денісова.

Вона звернула увагу, що на території окупованого Криму запасів зернових для вивезення в такій кількості не має, водночас у Херсонські та Запорізькій областях розміщена велика кількість зерносховищ.

"Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту", – зазначила Денісова.

За інформацією омбудсмена, мешканці АР Крим також повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.

Денісова наголосила, що вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, раніше Україна експортувала до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць через порти Одеси та Миколаєва. Але через російську блокаду портів наразі спроможність поставок за кордон впала до 0,5 тонн зерна в місяць, через що Україна не може експортувати значні запаси зернових.