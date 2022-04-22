ОЕСР планує відкрити офіс в Україні, – Шмигаль

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) планує відкрити свій офіс в Україні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном в США.

"Для нас важливо використати найкращі практики ОЕСР та імплементувати їх в Україні у найближчому майбутньому. Привітав намір відкрити регіональний офіс ОЕСР у Києві – це відмінна нагода для зміцнення й пришвидшення нашої співпраці", – написав Шмигаль.

Він додав, що під час зустрічі поінформував голову ОЕСР про створення в Україні плану й фонду відновлення нашої держави.

"Ми маємо на меті змінити країну та економічну модель, спираючись на найкращі світові стандарти", – наголосив Шмигаль.

Голова уряду також наголосив на важливості "зеленої економіки" у новій економічній моделі України.

"Росія зруйнувала та продовжує нищити нашу інфраструктуру. Нема сенсу повертатися до старих моделей, тож ми маємо намір відновити її за сучасними принципами й новітніми технологіями", – зазначив прем’єр.

Шмигаль також відзначив важливість продовження реформи корпоративного управління за сприяння з боку ОЕСР.