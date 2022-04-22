Нардепу Суркісу не дозволили вивезти за кордон колекцію елітних годинників (оновлено)

Народного депутата Григорія, обраного за списками партії "ОПЗЖ", зупинили на пункті пропуску "Краковець", коли він намагався знову виїхати з України.

За даними джерел Української правди у правоохоронних органах, причиною затримання стало те, що Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".

Згодом Суркіса випустили з країни, але годинники вивезти не дозволили, оскільки вони не були вказані у митній декларації.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс затримали і чекали на рішення про те, пропускати його за кордон чи ні.

За даними джерел "Української правди", Григорій Суркіс в’їхав в Україну 13 квітня о 03:51 через ПП "Краковець" на авто № AA0006OH.

У пресслужбі Суркіса згодом підтвердили, що він виїхав з країни, проте прикордонники не дозволили йому вивезти годинники, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пресслужба Суркіса стверджує, що на час Великодніх свят нардеп виїхав у встановленому законом порядку на лікування до Польщі, під час перетину кордону у народного депутата були його особисті речі, у тому числі годинники, які були вказані в його електронній декларації.

"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби, Григорій Суркіс передав годинники своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", – констатували у пресслужбі.

Навіщо нардепу знадобилася колекція годинників на тимчасовому лікуванні в пресслужбі Суркіса не уточнили.

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Нагадаємо, брати Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого.

За даними ЗМІ, Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку на суму $17,6 млн.

Нардеп Григорій Суркіс (73 роки) вивіз на своєму Mercedez-Benz ML-500 своїх онуків Микиту Кулешова (2002 року народження) та Олексія Борисова (1993 р.н.), а також Зою Кострикіну (1961 року народження) і Дану Шевчук (1996 р.н.).

28-річний Борисов та 20-річний Кулешов під час воєнного стану підлягають військовому обліку, відповідно до указу президента про загальну мобілізацію. Таким чином їхній виїзд закордон повинен був бути обмежений.

Молодший брат Ігор Суркіс (63 роки) виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), В’ячеславом Суркісом та Яною Суркіс.