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Сєверодонецьк (30) електроенергія (4085) Гайдай ЛОГА (15)

Сєвєродонецьк залишився без світла через дії окупантів, – ОВА

свет,света,отключение

Російські окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого у всі житлові квартали Сєвєродонецька залишилися без світла.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай, інформує пресслужба ОВА.

"Денний обстріл околиць Лисичанська мав катастрофічні наслідки. Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька. На місці аварії працює аварійна бригада ЛЕО", – уточнив Гайдай.

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