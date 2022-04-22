Світовий банк виділить $4,8 мільярда для відбудови України, – Зеленський

Світовий банк надасть $4,8 млрд для відновлення України.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Instagram за підсумками проведеного за його участі у Вашингтоні 21 квітня круглого столу.

"Вчора, під час міністерського круглого столу, звернувся до Світового банку. Результат – $4,8 млрд для відбудови України. Вдячний за те, що нас чують і підтримують. З такою допомогою зможемо швидко відновити державу", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на міністерському круглому столі у Вашингтоні, що Україні потрібна фінансова підтримка партнерів у розмірі $4-5 млрд щомісяця протягом наступних пів року. Водночас Зеленський у своєму виступі на цьому круглому столі з вказав, що країна потребує підтримки обсягом до $7 млрд щомісяця.

МВФ оцінює потребу України у зовнішньому фінансуванні в умовах розв’язаної Росією війну у $5 млрд на місяць принаймні у найближчі три місяці.