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Світовий банк виділить $4,8 мільярда для відбудови України, – Зеленський

зеленський

Світовий банк надасть $4,8 млрд для відновлення України.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Instagram за підсумками проведеного за його участі у Вашингтоні 21 квітня круглого столу.

"Вчора, під час міністерського круглого столу, звернувся до Світового банку. Результат – $4,8 млрд для відбудови України. Вдячний за те, що нас чують і підтримують. З такою допомогою зможемо швидко відновити державу", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на міністерському круглому столі у Вашингтоні, що Україні потрібна фінансова підтримка партнерів у розмірі $4-5 млрд щомісяця протягом наступних пів року. Водночас Зеленський у своєму виступі на цьому круглому столі з вказав, що країна потребує підтримки обсягом до $7 млрд щомісяця.

МВФ оцінює потребу України у зовнішньому фінансуванні в умовах розв’язаної Росією війну у $5 млрд на місяць принаймні у найближчі три місяці.

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