Росія засекретила дані про вантажі в російських портах

Федеральне агентство морського та річкового транспорту ("Росморрєчфлот") призупинила публікацію статистичних даних щодо вантажообігу морських портів РФ.

Про це у відомстві повідомили у відповідь на запит про причини затримки публікації даних за березень, інформує Інтерфакс.

"Тимчасове призупинення публікації статистики вантажообігу морських портів РФ на сайті "Росморрєчфлоту" має на меті скорочення додаткових потенційних ризиків, які в актуальних умовах несе для галузевого співтовариства оприлюднення подібної інформації", – назвали причину такого рішення в агентстві.

У "Росморрєчфлоті" додали, що до органів статистичного обліку всі необхідні дані надаються своєчасно.

Дані про вантажообіг портів "Росморрєчфлот" традиційно розкривав у середині другого тижня місяця, наступного за звітним. У квітні ця статистика оприлюднена не була.

Як повідомлялося, російська влада на тлі санкцій останніми тижнями різко зменшила кількість публічних статистичних даних. Зокрема, на невизначений термін призупинило розкриття статистики з видобутку та експорту нафти ЦДУ ПЕК. Федеральна митна служба закрила дані щодо імпорту та експорту "щоб уникнути некоректних оцінок і спекуляцій". Паралельно "тимчасово призупинив" публікацію щомісячної інформації із зовнішньої торгівлі РФ товарами російський центробанк.