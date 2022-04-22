Найбільший виробник яєць в Україні відклав публікацію звітності на невизначений час через війну

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із провідних виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, відклала оприлюднення звітів про свою господарську діяльність за 2021 рік до подальшого повідомлення.

Про це йдеться у повідомленні групи на Варшавській фондовій біржі, інформує Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну російських збройних сил 24 лютого 2022 року та подальшим введенням військового стану в країні компанія відкладе публікацію річного звіту за 2021 рік до подальшого повідомлення", – йдеться у біржовому повідомленні компанії.

Як повідомлялося, "Овостар" за підсумками 2020 року отримав $2,6 млн чистого прибутку після $20 млн чистого збитку у 2019 році. Виручка компанії скоротилася на 5% – до $98,9 млн.

"Овостар Юніон" – вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один із провідних виробників курячого яйця та яєчних продуктів у Європі. Виробник є сертифікованим експортером до країн ЄС із 2015 року.

Холдингова компанія групи – Ovostar Union N.V. – у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на WSE та залучила $33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її гендиректором Борисом Бєліковим та головою ради директорів Віталієм Вересенком.