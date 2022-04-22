З початку війни зареєструвалося 10 тисяч нових підприємців, – "Опендатабот"
З моменту відновлення роботи єдиного реєстру юридичних осію і фізосіб-підприємців (ЄДР) зареєстровано більше 10 тисяч нових ФОП та понад 1,2 тисячі компаній.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на дані єдиного державного реєстру юросіб.
Водночас у повідомленні зазначається, що у перші тижні повномасштабної війни ЄДР не працював і нові бізнеси не реєструвалися.
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