Німеччина не відмовиться від російського газу і не постачатиме Україні важке озброєння, – Шольц
Німеччина не може відмовитися від російських енергоносіїв, зокрема газу, оскільки це сильно нашкодить її економіці та не допоможе зупинити війну в Україні.
Таку думку канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Європейська правда.
"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", – сказав Шольц.
Він також заявив, що йдеться не про заробляння грошей, а про уникнення драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і виробництв.
"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відбудови України. Тому я зобов’язаний сказати: ми не можемо допустити цього. І по-третє, чи хтось насправді думає про глобальні наслідки?", – сказав Шольц.
Він додав, що у контексті залежності від російського газу, нафти та вугілля, потрібно було заздалегідь забезпечити можливість використання інших постачальників у дуже короткий проміжок часу.
"У разі потреби Німеччина мала б фінансувати термінали зрідженого газу та інфраструктуру для нафтопереробних заводів Східної Німеччини, навіть якщо вони не були економічно вигідними. Це справжня помилка, яка турбує мене протягом тривалого часу", – додав канцлер.
В цьому інтерв’ю Шольц також пояснив, що Німеччина не може передати на прохання України важке озброєння, яким користується Бундесвер, оскільки існує загроза російської агресії проти НАТО.
На питання про те, що заважає Німеччині віддати оперативне обладнання з Бундесверу, а потім поступово його замінювати, Шольц відповів: "Необхідність мати можливість завжди захищати територію альянсу".
"Це складний компроміс, до якого нам постійно доводиться йти разом із нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається. Ми чуємо це, зокрема, від наших балтійських партнерів, які просять нас збільшити присутність Бундесверу… НАТО поставило за мету, що ми повинні протистояти нападу протягом 12 днів з нашими боєприпасами та нашим обладнанням. Тому в нинішній ситуації загрози я зроблю все можливе, щоб не забути це зобов’язання", – сказав канцлер.
Він вважає, що найкращим варіантом є допомога Україні колишньою радянською зброєю, яка не потребує навчання, і Берлін веде переговори про її постачання з європейськими країнами, які мають її запаси.
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SPIEGEL: Чому ви думаєте, що поставки танків з Німеччини мали б такі жахливі наслідки?
Шольц: Немає підручника для цієї ситуації, в якому можна було б прочитати, в який момент нас почнуть вважати як сторону війни. Книгу щодня переписують, а деякі уроки ще попереду. Тим важливіше, щоб ми ретельно продумували кожен свій крок і тісно їх координували один з одним. Уникнення ескалації в бік НАТО є моїм головним пріоритетом. Тому я не реагує на рейтинги підтримки і не дозволю пронизливим вигукам дратувати мене. Наслідки помилки будуть драматичними.
Хіба він не розуміє, що без помилок, в таких складних ситуаціях, як зараз, немає і правильних рішень? Бо їх неможливо під час цейтноту і цугцвангу уникнути, до яких вони ж і довели всі разом, фінансуючи цю повторну рашистівю на чолі з блідим фюрером. Вся історія людства це помилки і робота над ними. Демократія - це також помилка в довгостроковій перспективі, але краще неï поки немає системи функціонування, контролю і взаємодії людського суспільства і тих, хто представляє владу від нього. А страх призводить до обмеження творчих здібностей і свободи думки, якщо він паралізує і зупиняє тоді, коли потрібно діяти. Страх перед ЯЗ їх зупиняє і паралізує. Це помилка. Треба бути сміливіше і показати волю. Воля залишиться на віки, а страх він принесе ганьбу всьому доброму, чого досягли люди, якщо дозволить зупинити допомогу Україні.
А где ты, ссыкло лысое, и твоя партия были предыдущие 20 лет, когда вместо 2% выделяли от силы 0.8% бюджета на оборонку. Где ты было, когда твоя партия блокировала ввод в бундесвер беспилотнкиов. А теперь вдруг вспомнило об "обязательствах перед альянсом" - и снова лишь для того, чтобы ничего не делать.
Из-за тебя, ссыкло плешивое, наша Германия теперь - хуже Венгрии. Те хоть прямо говорят, что клали на демократию, потому что пуйло им дороже. А ты всё незаляпанным хочешь уйти, притом что уже несколько раз в штаны обосрался.
Позорище!
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:
▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.
▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
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- Зеленский приглашает Шольца в Киев - Шольц имеет право решать, выделять ли оружие.
- Шольц предлагает Штайнмайера, который такого права не имеет, но может попиариться, изображая Вилли Брандта.
- Всплывает резня в Буче.
- Газета "Бильд" объявляет, что Штайнмайеру дали от ворот поворот.
- Штайнмайер подтверждает, что ему дали от ворот поворот.
- Шольц, с облегчённым вздохом, наконец "обижается" и не едет в Киев, и говорит, что за отказ президенту отказывается посылать оружие.
- Киев заявляет, что официального запроса не было.
- Социалисты утверждают, что был - но только социалисты.
Германия сцытся мордора . Фейспалм.
Чого Зеленський добився своєю виходкою? А нічого доброго, бо за слова треба відповідати, а він цього на жаль так і не засвоїв(
Німеччина то є спонсор кремлівського тероризму.