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Німеччина не відмовиться від російського газу і не постачатиме Україні важке озброєння, – Шольц

олаф,шольц

Німеччина не може відмовитися від російських енергоносіїв, зокрема газу, оскільки це сильно нашкодить її економіці та не допоможе зупинити війну в Україні.

Таку думку канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Європейська правда.

"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", – сказав Шольц.

Він також заявив, що йдеться не про заробляння грошей, а про уникнення драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і виробництв.

"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відбудови України. Тому я зобов’язаний сказати: ми не можемо допустити цього. І по-третє, чи хтось насправді думає про глобальні наслідки?", – сказав Шольц.

Він додав, що у контексті залежності від російського газу, нафти та вугілля, потрібно було заздалегідь забезпечити можливість використання інших постачальників у дуже короткий проміжок часу.

"У разі потреби Німеччина мала б фінансувати термінали зрідженого газу та інфраструктуру для нафтопереробних заводів Східної Німеччини, навіть якщо вони не були економічно вигідними. Це справжня помилка, яка турбує мене протягом тривалого часу", – додав канцлер.

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В цьому інтерв’ю Шольц також пояснив, що Німеччина не може передати на прохання України важке озброєння, яким користується Бундесвер, оскільки існує загроза російської агресії проти НАТО.

На питання про те, що заважає Німеччині віддати оперативне обладнання з Бундесверу, а потім поступово його замінювати, Шольц відповів: "Необхідність мати можливість завжди захищати територію альянсу".

"Це складний компроміс, до якого нам постійно доводиться йти разом із нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається. Ми чуємо це, зокрема, від наших балтійських партнерів, які просять нас збільшити присутність Бундесверу… НАТО поставило за мету, що ми повинні протистояти нападу протягом 12 днів з нашими боєприпасами та нашим обладнанням. Тому в нинішній ситуації загрози я зроблю все можливе, щоб не забути це зобов’язання", – сказав канцлер.

Він вважає, що найкращим варіантом є допомога Україні колишньою радянською зброєю, яка не потребує навчання, і Берлін веде переговори про її постачання з європейськими країнами, які мають її запаси.

Автор: 
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Топ коментарі
+18
немецкие шлюхи, что ещё скажешь
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22.04.2022 14:24
+15
Німеччина через свою всрату політику втратить лідерство в Європі після нашої перемоги. Це й логічно - як може бути лідером відверта ************ кацапів?
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22.04.2022 15:26
+12
ця німецька сволота відпрацьовує хабарі, які отримав від раші і без дозволу боса путлера він швидше застрелиться, чим надасть Україні зброю. Путлер дуже міцно тримає своїх агентів за яй-я.
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22.04.2022 14:38
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немецкие шлюхи, что ещё скажешь
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22.04.2022 14:24 Відповісти
Этот шмольц начинает бесить конкретно.... уже лучше б как мадьяры сразу б сказал, что за ***** впрягся, нет надо было сперва все наобещать, а потом за базар не отвечать....
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22.04.2022 16:07 Відповісти
Кончений фріц! Поплічник кремля, практично соучасник війни. Зеленський правильно робить, що не приймає їх. Пройде время і історія їх знову заклеймить. Гени не змінились і за 100 років.
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22.04.2022 14:29 Відповісти
ця німецька сволота відпрацьовує хабарі, які отримав від раші і без дозволу боса путлера він швидше застрелиться, чим надасть Україні зброю. Путлер дуже міцно тримає своїх агентів за яй-я.
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22.04.2022 14:38 Відповісти
Це не Шольц це Поць.
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22.04.2022 14:44 Відповісти
так ***** и расчитывал что не будет никакого эмбарго на нефть и газ, потому и начал войну
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22.04.2022 15:11 Відповісти
Німеччина через свою всрату політику втратить лідерство в Європі після нашої перемоги. Це й логічно - як може бути лідером відверта ************ кацапів?
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22.04.2022 15:26 Відповісти
электричество можно вырабатывать на АЭС, а не сжигать роССийский газ, тем самым повышая парниковый эффект.
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22.04.2022 16:20 Відповісти
Так сам прикол в том, что при меркельше Германия отказалась от аэс в пользу газа, неожиданно, да?
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22.04.2022 20:26 Відповісти
Так именно пуйло и проплатил решение о закрытии АЭС и посадку Германии на зависимость от мордорской газовой иглы. Подарил, так сказать, одно из колец Саурона. А Меркельша и искусилась.
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22.04.2022 22:07 Відповісти
На этом завершается эра гегемонии бошей в европе. Знамя переходит в руки британцев. Ну еще французы не хотят оказаться за бортом. Британия и Франция + Польша и Турция в своих регионах будут ведущими государствами в европе на ближайшие десятилетия. А дойчи будут как сейчас Дания или Бельгия. Сильная экономика с нулевым геополитическим влиянием. а шансы были.
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22.04.2022 16:29 Відповісти
выше сказано - "немецкие шлюхи, что ещё скажешь" - на первый взгляд или если коротко, тогда, да, лучше и не скажешь. но ваш коммент 100% в точку!

https://biz.censor.net/comments/locate/3336029/019213b6-e935-715f-a5c1-fe9a4b30ab93
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22.04.2022 20:30 Відповісти
Дания и Бельгия как раз сейчас проводят очень ответственную политику поддерживая нас в том числе и вооружением. А этот шольц просто трусливый никчема, позор Германии.
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22.04.2022 23:14 Відповісти
це їх з французами подоляки і хламідії радять нам в гаранти безпеки. Печаль поки по них путлер не ***..не чимось до них не дійде
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22.04.2022 17:42 Відповісти
Добре, що не всі в світі такі боягузливі, як Шольц, який на відповідь журналіста ось таке каже:
SPIEGEL: Чому ви думаєте, що поставки танків з Німеччини мали б такі жахливі наслідки?

Шольц: Немає підручника для цієї ситуації, в якому можна було б прочитати, в який момент нас почнуть вважати як сторону війни. Книгу щодня переписують, а деякі уроки ще попереду. Тим важливіше, щоб ми ретельно продумували кожен свій крок і тісно їх координували один з одним. Уникнення ескалації в бік НАТО є моїм головним пріоритетом. Тому я не реагує на рейтинги підтримки і не дозволю пронизливим вигукам дратувати мене. Наслідки помилки будуть драматичними.
Хіба він не розуміє, що без помилок, в таких складних ситуаціях, як зараз, немає і правильних рішень? Бо їх неможливо під час цейтноту і цугцвангу уникнути, до яких вони ж і довели всі разом, фінансуючи цю повторну рашистівю на чолі з блідим фюрером. Вся історія людства це помилки і робота над ними. Демократія - це також помилка в довгостроковій перспективі, але краще неï поки немає системи функціонування, контролю і взаємодії людського суспільства і тих, хто представляє владу від нього. А страх призводить до обмеження творчих здібностей і свободи думки, якщо він паралізує і зупиняє тоді, коли потрібно діяти. Страх перед ЯЗ їх зупиняє і паралізує. Це помилка. Треба бути сміливіше і показати волю. Воля залишиться на віки, а страх він принесе ганьбу всьому доброму, чого досягли люди, якщо дозволить зупинити допомогу Україні.
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22.04.2022 17:47 Відповісти
"Необхідність мати можливість завжди захищати територію альянсу".

А где ты, ссыкло лысое, и твоя партия были предыдущие 20 лет, когда вместо 2% выделяли от силы 0.8% бюджета на оборонку. Где ты было, когда твоя партия блокировала ввод в бундесвер беспилотнкиов. А теперь вдруг вспомнило об "обязательствах перед альянсом" - и снова лишь для того, чтобы ничего не делать.

Из-за тебя, ссыкло плешивое, наша Германия теперь - хуже Венгрии. Те хоть прямо говорят, что клали на демократию, потому что пуйло им дороже. А ты всё незаляпанным хочешь уйти, притом что уже несколько раз в штаны обосрался.

Позорище!
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22.04.2022 17:53 Відповісти
Марионетки хреновы, а не немцы! Сперва одно обещают, а погодя совсем другое, ну тогда и идите за русским военным кораблём!!!
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22.04.2022 17:56 Відповісти
А нагадайте-но мені Президента якої країни нещодавно послав слідом за роZійським кораблем хлопчик у футболочці? Ну і як ви? Досі від того у захваті? Бо "декому" таки "іноді краще жувати..."
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22.04.2022 18:23 Відповісти
Нагадаю ! І правильно зробив що послав ! І тебе туди послати потрібно , бо почитай як цей шпольц ще у лютому відмовив пропозиціям від німецької сторони передавати зброю Україні і потім методично це і далі робив . Якщо зараз почнеш калякати про "лендліз від німеції" то краще заткнися , бо навіть задекларовані мільярди від цих спадкоємців перехресного запилення германців кацапами мали бути виділені Україні колись у майбутньому ( читай що ніколи ).
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22.04.2022 20:34 Відповісти
P.S. Читай !

Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь

🇺🇦Реальная Война (http://t.me/voynareal)
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22.04.2022 20:37 Відповісти
Ещё к этим пунктам.

- Зеленский приглашает Шольца в Киев - Шольц имеет право решать, выделять ли оружие.

- Шольц предлагает Штайнмайера, который такого права не имеет, но может попиариться, изображая Вилли Брандта.

- Всплывает резня в Буче.

- Газета "Бильд" объявляет, что Штайнмайеру дали от ворот поворот.

- Штайнмайер подтверждает, что ему дали от ворот поворот.

- Шольц, с облегчённым вздохом, наконец "обижается" и не едет в Киев, и говорит, что за отказ президенту отказывается посылать оружие.

- Киев заявляет, что официального запроса не было.

- Социалисты утверждают, что был - но только социалисты.
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22.04.2022 21:20 Відповісти
кацапские подстилки !!!
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22.04.2022 18:50 Відповісти
что тут комментировать -- хайль гитлер . хайль пукин . хайль камсамолка меркель . все киздец все так как ***** проплатил через шредера --- да сейчас швайне-- штанмаер еще какую-то ***** придумает чтобы не абидеть ***** и газовую трубу
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22.04.2022 19:38 Відповісти
треба це запам'ятати з зробити висновки в майбутньому.
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22.04.2022 20:19 Відповісти
Необучаемые идиоты.......
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22.04.2022 21:30 Відповісти
"Німеччина не може передати на прохання України важке озброєння, яким користується Бундесвер, оскільки існує загроза російської агресії проти НАТО."
Германия сцытся мордора . Фейспалм.
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22.04.2022 21:56 Відповісти
Мені чомусь здається, що Зеленський даремно "послав" Шольца напередодні його візиту в Київ. Такі речі у великій політиці без відповіді не залишають. По реакції ФРН можна це побачити.
Чого Зеленський добився своєю виходкою? А нічого доброго, бо за слова треба відповідати, а він цього на жаль так і не засвоїв(
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22.04.2022 22:02 Відповісти
Хватит мусолить штангенциркуля. О нём в Германии давно все забыли. Три самых крупных партии обвиняют шольца в нерешительности, уже и сами социалисты стали на него наезжать. В его убогие отмазки уже настолько не катят, что социалисты стали через слово повторять, у их лидера де "проблемы коммуникации" = "вы нас не так поняли".
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23.04.2022 02:41 Відповісти
И этот немецкий ************ смеет что-то втирать нам про гарантии безопасности. ПНХ
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22.04.2022 22:22 Відповісти
Позор Германии что в такой момент у нее в руководстве такой жалкий и трусливый политик, прикрывающий свою никчемность и бесхарактерность разговорами об экономике, во времена повторения ужасов "Бабьего яра" в Мариуполе.
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22.04.2022 23:08 Відповісти
Внимание внимание! Хофорит Хермания, сегодня под мостом словили Шльоцека с хвостом.
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22.04.2022 23:19 Відповісти
Тьфу яке позорисько!
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22.04.2022 23:21 Відповісти
Німачтські прокремлівськи шльондри.
Німеччина то є спонсор кремлівського тероризму.
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22.04.2022 23:44 Відповісти
Як варіант не купувати в Україні нічого німецького типа компанії Хенкель, порошок типу Тайд та інше. Хай лапу сосуть в Україні.
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22.04.2022 23:47 Відповісти
Дааа, і ця країна пропонує себе в "гаранти миру"... "Это какой то позор"....
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23.04.2022 00:13 Відповісти
No comments
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23.04.2022 00:20 Відповісти
пуйло доволен. Ещё и Овсянниковой премию мира дали. Не понимаю я, что у немцев в голове
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23.04.2022 00:40 Відповісти
Овсянниковой уже отозвали.
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23.04.2022 02:42 Відповісти
оце ж хитрожопі...., газ на халяву..., знають що трубу не перекриють, а кошти платити не треба (бо до Расії валюта ж не заходить), точно, шо шлюхи йо..бані себе поводять...
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23.04.2022 09:48 Відповісти
Німчура -продажна ,сциклива ,скалічена недонація.Їхня карма їх ще дожене.
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23.04.2022 10:53 Відповісти
Где большие деньги --- совести нет
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23.04.2022 10:57 Відповісти
фашисты ,это вам икнётся ,семейного счастья вы по одиночке не дождётесь...гитлер капут и вам "не хворать",дождётесь обсеру от бывшего сссерру,подмывайтесь.
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23.04.2022 11:31 Відповісти
и почему у пи.дер.в фамилии все на букву -Ш-,ну это же надо с шрёдера началось и так валит в клозет пищевыми отходами...
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23.04.2022 11:36 Відповісти
Бо Німеччина то кремлівська шльондра. Продукцію Хенкель купувати в Україні тепер не буду.
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23.04.2022 11:53 Відповісти

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