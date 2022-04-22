Один з найбільших світових виробників підшипників оголосив про припинення роботи в Росії (оновлено)

Один з найбільших виробників підшипників у світі – шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, SKF планує контрольований вихід з російського бізнесу з метою "забезпечити майбутнє співробітників SKF в Росії".

"Російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції як в Україні, так і в Росії. Протягом усієї цієї жахливої ​​ситуації ми, як завжди, поважали всі санкції та експортний контроль. Ми прийшли до висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в Росії, оскільки не існує основи та стабільності для нашого бізнесу", – прокоментував це рішення президент і генеральний директор SKF Рікард Густафсон.

Він нагадав, що з початку російського вторгнення компанія припинила експорт продукції в РФ.

"Тепер ми вирішили припинити всі операції, участь та інвестиції SKF в Росії. Наш намір полягає в тому, щоб позбутися наших російських операцій, забезпечивши майбутнє для наших колег", – додав голова компанії.

SKF оцінює списання, пов’язані з виходом з російського бізнесу, у розмірі приблизно 500 мільйонів шведських крон. Продажі в Росії складали приблизно 2% від загального обороту групи в 2021 році.

SKF – один з найбільших виробників підшипників у світі. Компанія працює у 130 країнах, представлена ​​у Росії з 1991 року. У 2010 році відкрила виробництво у Твері, яке випускає підшипники для залізничного транспорту.

В Україні компанії належить завод "СКФ Україна" у Луцьку, що випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів, на підприємстві працювало 1100 осіб. За інформацією SKF, завод у Луцьку було закрито з початком військової агресії РФ в Україні.

За інформацією SKF, частка України у 2021 році у загальному обсязі продажів групи становила 0,5%. На завод у Луцьку припадало близько 1% від загального обсягу її виробництва.