Нацбанк закрив доступ до реєстрів фінансових установ і колекторів

Національний банк України (НБУ) обмежив доступ до відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг під час дії воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, таке рішення прийнято для уникнення незаконного використання цієї інформації країною-агресором та з метою посилення безпеки.

Зокрема, регулятор обмежив відкритий доступ користувачів до даних з окремих реєстрів та переліків – Державного реєстру фінансових установ, реєстру колекторських компаній, Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, переліку небанківських фінансових груп тощо.

Крім того, припинено доступ до Комплексної інформаційної системи Національного банку (КІС НБУ). Доступ до цієї системи надаватиметься лише авторизованим у КІС НБУ надавачам фінансових послуг.

Також не буде публікуватися на сайті НБУ інформація про структуру власності надавачів фінансових послуг та колекторських компаній, а доступ до такої інформації, розміщеної раніше, закритий з 22 квітня. Отримати ці дані юридичні та фізичні особи України зможуть отримати за окремою процедурою.

Нацбанк також зазначає, що небанківські фінансові установи, юридичні особи, які мають право надавати окремі фінансові послуги, а також колекторські компанії протягом дії воєнного стану в Україні не зобов'язані розміщувати відомості про свою структуру власності на власних вебсайтах.

Відповідні зміни передбачені постановою правління Національного банку №77 від 20 квітня, яка набрала чинності з 22 квітня.

Нацбанк обіцяє, що доступ користувачів до інформації з реєстрів та переліків, до КІС НБУ та інформації про структуру власності надавачів фінансових послуг та колекторських компаній буде поновлено протягом п’яти робочих днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.